В массовом ДТП на трассе в Пермском крае погиб водитель грузовика

В Горнозаводском округе Пермского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в telegram-канале краевой Госавтоинспекции.
«18 декабря около 16:15 по трассе Горнозаводск — граница Свердловской области в сторону Горнозаводска ехал грузовик Sitrak, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения. На 13 км автомобиль занесло на спуске. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями „Камаз“ и „ГАЗ“, которыми управляли мужчины 1989 и 1983 годов рождения соответственно», — рассказали в ГАИ.
Водитель Sitrak скончался на месте. Водителя «Камаза» доставили в больницу с травмами. По факту автоаварии проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.
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