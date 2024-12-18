18 декабря 2024

В массовом ДТП на трассе в Пермском крае погиб водитель грузовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоавария с тремя автомобилями произошла на трассе в Горнозаводском округе
Автоавария с тремя автомобилями произошла на трассе в Горнозаводском округе Фото:

В Горнозаводском округе Пермского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

«18 декабря около 16:15 по трассе Горнозаводск — граница Свердловской области в сторону Горнозаводска ехал грузовик Sitrak, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения. На 13 км автомобиль занесло на спуске. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями „Камаз“ и „ГАЗ“, которыми управляли мужчины 1989 и 1983 годов рождения соответственно», — рассказали в ГАИ.

Водитель Sitrak скончался на месте. Водителя «Камаза» доставили в больницу с травмами. По факту автоаварии проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

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В Горнозаводском округе Пермского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в telegram-канале краевой Госавтоинспекции. «18 декабря около 16:15 по трассе Горнозаводск — граница Свердловской области в сторону Горнозаводска ехал грузовик Sitrak, за рулем которого был мужчина 1966 года рождения. На 13 км автомобиль занесло на спуске. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями „Камаз“ и „ГАЗ“, которыми управляли мужчины 1989 и 1983 годов рождения соответственно», — рассказали в ГАИ. Водитель Sitrak скончался на месте. Водителя «Камаза» доставили в больницу с травмами. По факту автоаварии проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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