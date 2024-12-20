«Яркое зарево»: очевидцы сообщили о мощных взрывах в Киеве

В Киеве 20 декабря гремят взрывы
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В Киеве работает система ПВО, сообщают очевидцы
В Киеве работает система ПВО, сообщают очевидцы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве очевидцы сообщили о мощных взрывах. Также зафиксирован сильный пожар.

«Один очень мощный взрыв был на земле, еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО», — передает слова очевидцев ТАСС. В центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, наблюдается яркое зарево и дым.

Кроме того, сообщается о новых взрывах в центре города, что подтверждают и украинские СМИ. Местные власти также сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

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В Киеве очевидцы сообщили о мощных взрывах. Также зафиксирован сильный пожар. «Один очень мощный взрыв был на земле, еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО», — передает слова очевидцев ТАСС. В центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, наблюдается яркое зарево и дым. Кроме того, сообщается о новых взрывах в центре города, что подтверждают и украинские СМИ. Местные власти также сообщили о работе системы противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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