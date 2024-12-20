«Яркое зарево»: очевидцы сообщили о мощных взрывах в Киеве

В Киеве работает система ПВО, сообщают очевидцы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве очевидцы сообщили о мощных взрывах. Также зафиксирован сильный пожар.
«Один очень мощный взрыв был на земле, еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО», — передает слова очевидцев ТАСС. В центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, наблюдается яркое зарево и дым.
Кроме того, сообщается о новых взрывах в центре города, что подтверждают и украинские СМИ. Местные власти также сообщили о работе системы противовоздушной обороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.