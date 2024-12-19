Смертельная авария произошла утром 20 декабря на трассе в Пермском крае. Под Краснокамском легковой «Ниссан» попал под колеса грузовика «Мерседес». Водитель легковушки погиб, сообщают в ГАИ.
«Около 07:35 со стороны Нытвы двигался автомобиль „Ниссан“. Водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем „Мерседес“. В результате автоаварии водитель легкового автомобиля погиб», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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