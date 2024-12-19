19 декабря 2024

Водитель легковушки погиб под колесами грузовика на трассе под Краснокамском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель легкового авто погиб (архивное фото)
Водитель легкового авто погиб (архивное фото) Фото:

Смертельная авария произошла утром 20 декабря на трассе в Пермском крае. Под Краснокамском легковой «Ниссан» попал под колеса грузовика «Мерседес». Водитель легковушки погиб, сообщают в ГАИ.

«Около 07:35 со стороны Нытвы двигался автомобиль „Ниссан“. Водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем „Мерседес“. В результате автоаварии водитель легкового автомобиля погиб», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Смертельная авария произошла утром 20 декабря на трассе в Пермском крае. Под Краснокамском легковой «Ниссан» попал под колеса грузовика «Мерседес». Водитель легковушки погиб, сообщают в ГАИ. «Около 07:35 со стороны Нытвы двигался автомобиль „Ниссан“. Водитель по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем „Мерседес“. В результате автоаварии водитель легкового автомобиля погиб», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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