В Пермском крае семья ветерана войны ищет очевидцев ДТП, в котором погиб 92-летний мужчина, чтобы объективно установить все обстоятельства аварии. Она произошла 3 декабря 2024 года в 7:45 на 30-м километре автодороги Уинский — Деменева.
«Дедушка шел на ближайшую автобусную остановку из деревни Красногорка, которая находится через дорогу от населенного пункта, но там нет пешеходного перехода. До сих пор неизвестно, переходил ли он дорогу или водитель зацепил его на обочине», — цитирует родственников погибшего 59.ru.
По предварительным данным Госавтоинспекции, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, на его одежде не было светоотражателей. Наезд на пешехода допустил 25-летний парень на Skoda. Ветеран войны, труженик тыла Алексей Михайлович Никитин получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель не скрылся с места происшествия, дождался сотрудников ГАИ. По словам родственников погибшего, следственный эксперимент еще не проведен, пока показания дали очевидцы автоаварии, стоявшие на остановке.
Родные Алексея Михайловича обращаются ко всем, кто мог стать очевидцем этого дорожного происшествия или имеет записи видеорегистратора. Они просят связаться по телефонам: +79922070806 — внучка Марго, +79027963450 — ее сестра Анна.
Ранее URA.RU рассказывало о смертельной аварим, которая произошла утром 20 декабря на трассе в Пермском крае. Под Краснокамском легковой «Ниссан» попал под колеса грузовика «Мерседес». Водитель легковушки погиб.
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