21 декабря 2024
20 декабря 2024

Биатлонист из ХМАО победил в масс-старте Кубка Содружества

Никита Поршнев победил в масс-старте Кубка Содружества по биатлону
© Служба новостей «URA.RU»
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Никита Поршнев из ХМАО пришел первым в масс-старте Кубка Содружества в Чайковском
Никита Поршнев из ХМАО пришел первым в масс-старте Кубка Содружества в Чайковском Фото:

Спортсмен из ХМАО Никита Поршнев победил в масс-старте третьего этапа Альфа-Банк Кубка содружества по биатлону. Спортсмена поздравил с победой губернатор ХМАО Руслан Кухарук. 

«Югорский биатлонист Никита Поршнев одержал победу в масс-старте Кубка Содружества. Поздравляю!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. 

Протяженность забега составила 15 километров. На этой дистанции Поршнев прошел четыре огневых рубежа и завоевал победу 

Золото на этапе Кубка Содружества — не первая в этом сезоне медаль для Никиты Поршнева. Ранее он взял серебро на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.

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Спортсмен из ХМАО Никита Поршнев победил в масс-старте третьего этапа Альфа-Банк Кубка содружества по биатлону. Спортсмена поздравил с победой губернатор ХМАО Руслан Кухарук.  «Югорский биатлонист Никита Поршнев одержал победу в масс-старте Кубка Содружества. Поздравляю!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.  Протяженность забега составила 15 километров. На этой дистанции Поршнев прошел четыре огневых рубежа и завоевал победу  Золото на этапе Кубка Содружества — не первая в этом сезоне медаль для Никиты Поршнева. Ранее он взял серебро на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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