Биатлонист из ХМАО победил в масс-старте Кубка Содружества

Спортсмен из ХМАО Никита Поршнев победил в масс-старте третьего этапа Альфа-Банк Кубка содружества по биатлону. Спортсмена поздравил с победой губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Югорский биатлонист Никита Поршнев одержал победу в масс-старте Кубка Содружества. Поздравляю!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Протяженность забега составила 15 километров. На этой дистанции Поршнев прошел четыре огневых рубежа и завоевал победу
Золото на этапе Кубка Содружества — не первая в этом сезоне медаль для Никиты Поршнева. Ранее он взял серебро на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.
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