Следователи выясняют обстоятельства гибели пермского нефтяника

Следователи устанавливают обстоятельства гибели оператора по добыче нефти и газа в Пермском крае. Об этом сообщается пресс-службе регионального следственного управления СКР.
«Чернушинский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по факту смерти оператора по добыче нефти и газа на рабочем месте. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы. Продолжаются другие действия для выяснения всех обстоятельств происшествия», — рассказали в ведомстве.
Предварительно установлено, что в вечером 19 декабря 2024 года на кустовой площадке № 1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь» обнаружено тело 21-летнего рабочего, который потерял сознание во время выполнения работ. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Его коллега, также обнаруженный без сознания, доставлен в больницу. Сформирована комиссия по расследованию группового несчастного случая.
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