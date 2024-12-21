21 декабря 2024

Следователи выясняют обстоятельства гибели пермского нефтяника

В Чернушке следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего
© Служба новостей «URA.RU»
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По факту смерти оператора по добыче нефти и газа на рабочем месте проводится процессуальная проверка
По факту смерти оператора по добыче нефти и газа на рабочем месте проводится процессуальная проверка Фото:

Следователи устанавливают обстоятельства гибели оператора по добыче нефти и газа в Пермском крае. Об этом сообщается пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«Чернушинский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по факту смерти оператора по добыче нефти и газа на рабочем месте. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы. Продолжаются другие действия для выяснения всех обстоятельств происшествия», — рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что в вечером 19 декабря 2024 года на кустовой площадке № 1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь» обнаружено тело 21-летнего рабочего, который потерял сознание во время выполнения работ. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Его коллега, также обнаруженный без сознания, доставлен в больницу. Сформирована комиссия по расследованию группового несчастного случая.

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели оператора по добыче нефти и газа в Пермском крае. Об этом сообщается пресс-службе регионального следственного управления СКР. «Чернушинский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по факту смерти оператора по добыче нефти и газа на рабочем месте. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы. Продолжаются другие действия для выяснения всех обстоятельств происшествия», — рассказали в ведомстве. Предварительно установлено, что в вечером 19 декабря 2024 года на кустовой площадке № 1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь» обнаружено тело 21-летнего рабочего, который потерял сознание во время выполнения работ. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Его коллега, также обнаруженный без сознания, доставлен в больницу. Сформирована комиссия по расследованию группового несчастного случая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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