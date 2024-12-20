В Пермском крае пострадали двое сотрудников нефтяной компании

Оператор по добыче нефти и газа скончался на месторождении ООО «Лукойл-Пермь», его коллега госпитализирован без сознания. Расследованием обстоятельств группового несчастного случая занимается краевая инспекция труда.
«Ростехнадзор формирует комиссию для расследования группового несчастного случая, который произошел 19 декабря 2024 года с работниками ООО „Лукойл-Пермь“. В ее состав включен специалист Госинспекции по охране труда в Пермском крае. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что вечером 19 декабря на кустовой площадке № 1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь» обнаружены без сознания двое операторов по добыче нефти и газа. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть одного работника, второй доставлен в больницу без сознания.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что ведущий инженер по наладке и испытаниям пермской компании ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» заболел малярией в Камеруне. Расследованием обстоятельств несчастного случая занимается краевая инспекция труда.
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