20 декабря 2024

В Пермском крае пострадали двое сотрудников нефтяной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших нашли на месторождении нефти (архивное фото)
Пострадавших нашли на месторождении нефти (архивное фото) Фото:

Оператор по добыче нефти и газа скончался на месторождении ООО «Лукойл-Пермь», его коллега госпитализирован без сознания. Расследованием обстоятельств группового несчастного случая занимается краевая инспекция труда.

«Ростехнадзор формирует комиссию для расследования группового несчастного случая, который произошел 19 декабря 2024 года с работниками ООО „Лукойл-Пермь“. В ее состав включен специалист Госинспекции по охране труда в Пермском крае. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что вечером 19 декабря на кустовой площадке № 1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь» обнаружены без сознания двое операторов по добыче нефти и газа. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть одного работника, второй доставлен в больницу без сознания.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ведущий инженер по наладке и испытаниям пермской компании ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» заболел малярией в Камеруне. Расследованием обстоятельств несчастного случая занимается краевая инспекция труда.

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Оператор по добыче нефти и газа скончался на месторождении ООО «Лукойл-Пермь», его коллега госпитализирован без сознания. Расследованием обстоятельств группового несчастного случая занимается краевая инспекция труда. «Ростехнадзор формирует комиссию для расследования группового несчастного случая, который произошел 19 декабря 2024 года с работниками ООО „Лукойл-Пермь“. В ее состав включен специалист Госинспекции по охране труда в Пермском крае. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что вечером 19 декабря на кустовой площадке № 1033 Таныпского месторождения ЦДНГ-6 ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь» обнаружены без сознания двое операторов по добыче нефти и газа. Прибывшая на место бригада скорой помощи зафиксировала смерть одного работника, второй доставлен в больницу без сознания. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ведущий инженер по наладке и испытаниям пермской компании ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» заболел малярией в Камеруне. Расследованием обстоятельств несчастного случая занимается краевая инспекция труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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