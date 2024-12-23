На побережье Кубани после нефтеразлива нашли 10 погибших дельфинов

На побережье Краснодарского края экологи обнаружили 10 мертвых дельфинов, которые могли погибнуть из-за разлива нефтепродуктов. Об этом сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. По ее словам, инцидент произошел после крушения танкеров в Черном море.
«Всего с 15 декабря 2024 года, с момента ЧС, по 22 декабря зафиксировано 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута», — заявила Белей ТАСС. Она также сообщила о массовом выбросе азовских дельфинов на пляже Алексино в Новороссийске, что находится примерно в 60-70 км от Анапы, где собственно и произошел разлив мазута.
Для выяснения причин смерти дельфинов были отобраны пробы. Эксперты рассматривают острую интоксикацию парами мазута как одну из возможных причин гибели животных. Проблема усугубляется тем, что дельфины могут проплывать большие расстояния даже в травмированном состоянии, что затрудняет локализацию источников опасности для морской фауны.
Разлив мазута в Керченском проливе произошел 15 декабря, когда два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Всего на борту находилось 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов. По данным ОТР, с момента разлива было собрано более 60 тысяч тонн нефтепродуктов и вывезено более 16 тысяч мешков. К уборке последствий было привлечено 400 человек и 40 единиц техники.
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