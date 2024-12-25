Мошенник из Тюмени, использовав аккаунт фиктивной девушки Екатерины «ВКонтакте» и приложение для знакомств, обманом выманил у жителя Ноябрьска 2 838 103 рублей. Аферист вводил в заблуждение свою жертву, рассказывая ему выдуманные истории о тяжелых жизненных обстоятельствах и болезнях, чтобы получить деньги на лечение и другие личные нужды.
«C указанным парнем он общался от имени девушки, используя фиктивный аккаунт. В ходе общения он сообщил, что „она“» больна лейкозом, что у нее сложные отношения с родителями, и они ей материально не помогают. В ходе общения он просил перевести ему денежные средства на покупку еды, лекарства, сотового телефона, оплатить личные нужды, услуги такси. После его просьб потерпевший стал переводить денежные средства на банковские карты», — сказано в приговоре на сайте Ноябрьского городского суда.
Полученные деньги мошенник тратил на покупку дорогих гаджетов, еду и накопления на автомобиль. Потерпевший интересовался у «своей девушки», почему деньги нужно отправлять на имя чужого мужчины. Мошенник сообщал, что это знакомый и у «возлюбленной» нет своей карты.
Тюменец полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб. В суде свидетелем выступил его отец, он сообщил, что сын зарабатывал посредством сети «Интернет», занимался моделированием, принимал участие в турнирах и на эти деньги покупал себе технику. О противоправных действиях он не знал.
Явка с повинной, признание вины и возмещение материального ущерба послужило для суда смягчающим обстоятельством. Виновному назначили условное наказание сроком на три года с испытательным периодом два года.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале мошенники придумали новую схему обмана перед Новым годом. Они предлагают активным пользователям соцсетей бесплатную фотосессию и присылают ссылку с «якобы» портфолио своих работ.
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