25 декабря 2024

Водителям скорой помощи ввели спецдоплату в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям скорой установили доплату в семь тысяч рублей
Водителям скорой установили доплату в семь тысяч рублей Фото:

Водители скорой помощи в Челябинской области будут получать ежемесячную доплату. Ее размер составит до семи тысяч рублей.

«Размер доплаты будет пропорционален отработанному времени. Региональная мера поддержки начала действовать с 1 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Алексей Текслер. Законопроект 26 декабря поддержал областной парламент.

Ранее водители скорой помощи выступали с коллективным обращением по поводу низкой зарплаты. На дополнительные выплаты в декабре 2024-го и в 2025 году потребуется 141 миллион рублей.

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Водители скорой помощи в Челябинской области будут получать ежемесячную доплату. Ее размер составит до семи тысяч рублей. «Размер доплаты будет пропорционален отработанному времени. Региональная мера поддержки начала действовать с 1 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе заксобрания региона. С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Алексей Текслер. Законопроект 26 декабря поддержал областной парламент. Ранее водители скорой помощи выступали с коллективным обращением по поводу низкой зарплаты. На дополнительные выплаты в декабре 2024-го и в 2025 году потребуется 141 миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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