Водителям скорой помощи ввели спецдоплату в Челябинской области

Водители скорой помощи в Челябинской области будут получать ежемесячную доплату. Ее размер составит до семи тысяч рублей.
«Размер доплаты будет пропорционален отработанному времени. Региональная мера поддержки начала действовать с 1 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
С соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Алексей Текслер. Законопроект 26 декабря поддержал областной парламент.
Ранее водители скорой помощи выступали с коллективным обращением по поводу низкой зарплаты. На дополнительные выплаты в декабре 2024-го и в 2025 году потребуется 141 миллион рублей.
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