В Екатеринбурге поднимут тарифы на вывоз мусора

Вывозить мусор будет дороже примерно на 13% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с 1 июля 2025 года повысят тарифы на вывоз мусора примерно на 13%. Это следует из постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Согласно документации, за кубический метр отходов регоператор будет брать 776,86 рубля, в то время как сейчас потолок составляет 687,49 рубля. Постановление опубликовано 25 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало о существенном росте тарифов на отопление в Екатеринбурге, который случится при переходе на новую ценовую зону (так называемая «альткотельная»). Над ней уже работают горадминистрация и заксобрание Свердловской области. По словам источника агентства, ориентировочный платеж для Екатеринбурга, который рассчитан Минэнерго РФ, составляет 3,8 тысячи рублей, что в два раза больше нынешнего.

Вместе с этим власти Свердловской области открыто говорят о необходимости повышения тарифов ЖКХ. Так, профильный министр Николай Смирнов утверждал, что их сдерживание приносит вред жителям, потому что коммунальная инфраструктура в регионе изношена на 80%. Чиновник отметил, что впоследствии вода и тепло просто не дойдут до свердловчан.