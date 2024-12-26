В Екатеринбурге поднимут тарифы на вывоз мусора

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МУП Спецавтобаза. Екатеринбург, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, вывоз тбо, мусорная реформа, муп спецавтобаза
Вывозить мусор будет дороже примерно на 13% Фото:

В Екатеринбурге с 1 июля 2025 года повысят тарифы на вывоз мусора примерно на 13%. Это следует из постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Согласно документации, за кубический метр отходов регоператор будет брать 776,86 рубля, в то время как сейчас потолок составляет 687,49 рубля. Постановление опубликовано 25 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало о существенном росте тарифов на отопление в Екатеринбурге, который случится при переходе на новую ценовую зону (так называемая «альткотельная»). Над ней уже работают горадминистрация и заксобрание Свердловской области. По словам источника агентства, ориентировочный платеж для Екатеринбурга, который рассчитан Минэнерго РФ, составляет 3,8 тысячи рублей, что в два раза больше нынешнего.

Вместе с этим власти Свердловской области открыто говорят о необходимости повышения тарифов ЖКХ. Так, профильный министр Николай Смирнов утверждал, что их сдерживание приносит вред жителям, потому что коммунальная инфраструктура в регионе изношена на 80%. Чиновник отметил, что впоследствии вода и тепло просто не дойдут до свердловчан.

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В Екатеринбурге с 1 июля 2025 года повысят тарифы на вывоз мусора примерно на 13%. Это следует из постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Согласно документации, за кубический метр отходов регоператор будет брать 776,86 рубля, в то время как сейчас потолок составляет 687,49 рубля. Постановление опубликовано 25 декабря. Ранее URA.RU рассказывало о существенном росте тарифов на отопление в Екатеринбурге, который случится при переходе на новую ценовую зону (так называемая «альткотельная»). Над ней уже работают горадминистрация и заксобрание Свердловской области. По словам источника агентства, ориентировочный платеж для Екатеринбурга, который рассчитан Минэнерго РФ, составляет 3,8 тысячи рублей, что в два раза больше нынешнего. Вместе с этим власти Свердловской области открыто говорят о необходимости повышения тарифов ЖКХ. Так, профильный министр Николай Смирнов утверждал, что их сдерживание приносит вред жителям, потому что коммунальная инфраструктура в регионе изношена на 80%. Чиновник отметил, что впоследствии вода и тепло просто не дойдут до свердловчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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