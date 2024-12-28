Shot: в Крыму задержали криминального авторитета с фальшивыми госнаградами

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Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму
Криминального авторитета Мраза Мытищинского задержали в Крыму Фото:

Криминальный авторитет Мурад Амоян, известный также как Мраз Мытищинский, был задержан в Крыму. По данным telegram-канала Shot, он использовал фальшивые документы и госнаграды, чтобы осуществлять свою преступную деятельность на территории России, где ему ранее был закрыт въезд.

«Объявленный год назад в федеральный розыск авторитет [Мурад Амоян] нашелся в Крыму. Там члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почетного дружинника Крыма и ветерана боевых действий», — говорится в сообщении. По этим документам Амоян занимался вымогательством и присваивал себе гуманитарную помощь, предназначенную для новых регионов. Отмечается, что его прикрывал депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян.

В 2020 году он был задержан в России после побега из Армении, где его разыскивали за похищение людей. Был экстрадирован в Армению. В 2023 году он снова вернулся в РФ по фальшивым документам. В России его ОПГ угрожала бизнесменам Кубани и Подмосковья. Амояна и его родственников считали близкими к покойному вору в законе Деду Хасану. В настоящее время Мурад Амоян арестован, и ведется следствие по его делу.

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Криминальный авторитет Мурад Амоян, известный также как Мраз Мытищинский, был задержан в Крыму. По данным telegram-канала Shot, он использовал фальшивые документы и госнаграды, чтобы осуществлять свою преступную деятельность на территории России, где ему ранее был закрыт въезд. «Объявленный год назад в федеральный розыск авторитет [Мурад Амоян] нашелся в Крыму. Там члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почетного дружинника Крыма и ветерана боевых действий», — говорится в сообщении. По этим документам Амоян занимался вымогательством и присваивал себе гуманитарную помощь, предназначенную для новых регионов. Отмечается, что его прикрывал депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян. В 2020 году он был задержан в России после побега из Армении, где его разыскивали за похищение людей. Был экстрадирован в Армению. В 2023 году он снова вернулся в РФ по фальшивым документам. В России его ОПГ угрожала бизнесменам Кубани и Подмосковья. Амояна и его родственников считали близкими к покойному вору в законе Деду Хасану. В настоящее время Мурад Амоян арестован, и ведется следствие по его делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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