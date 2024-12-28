Shot: в Крыму задержали криминального авторитета с фальшивыми госнаградами

Криминальный авторитет Мурад Амоян, известный также как Мраз Мытищинский, был задержан в Крыму. По данным telegram-канала Shot, он использовал фальшивые документы и госнаграды, чтобы осуществлять свою преступную деятельность на территории России, где ему ранее был закрыт въезд.
«Объявленный год назад в федеральный розыск авторитет [Мурад Амоян] нашелся в Крыму. Там члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почетного дружинника Крыма и ветерана боевых действий», — говорится в сообщении. По этим документам Амоян занимался вымогательством и присваивал себе гуманитарную помощь, предназначенную для новых регионов. Отмечается, что его прикрывал депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян.
В 2020 году он был задержан в России после побега из Армении, где его разыскивали за похищение людей. Был экстрадирован в Армению. В 2023 году он снова вернулся в РФ по фальшивым документам. В России его ОПГ угрожала бизнесменам Кубани и Подмосковья. Амояна и его родственников считали близкими к покойному вору в законе Деду Хасану. В настоящее время Мурад Амоян арестован, и ведется следствие по его делу.
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