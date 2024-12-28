Россия ответила на 15-й пакет санкций ЕС

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МИД РФ дополнило список, кому запрещен въезд в Россию
МИД РФ дополнило список, кому запрещен въезд в Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Москве в ответ на 15-й пакет санкции расширили список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Об этом сообщили в МИД России.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом... запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в докладе ведомства. Документ опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Ранее ЕС утвердил новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения также коснулись Китая и КНДР. В список вошли 54 физлица, более 30 компаний и 52 танкера. Подробнее об этом писал телеканал «Царьград».

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В Москве в ответ на 15-й пакет санкции расширили список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Об этом сообщили в МИД России. «В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом... запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в докладе ведомства. Документ опубликован на официальном сайте МИД РФ. Ранее ЕС утвердил новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения также коснулись Китая и КНДР. В список вошли 54 физлица, более 30 компаний и 52 танкера. Подробнее об этом писал телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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