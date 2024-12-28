Россия ответила на 15-й пакет санкций ЕС

В Москве в ответ на 15-й пакет санкции расширили список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Об этом сообщили в МИД России.
«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом... запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в докладе ведомства. Документ опубликован на официальном сайте МИД РФ.
Ранее ЕС утвердил новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения также коснулись Китая и КНДР. В список вошли 54 физлица, более 30 компаний и 52 танкера. Подробнее об этом писал телеканал «Царьград».
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