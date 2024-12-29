29 декабря 2024

В элитном комплексе Челябинска девушка похитила из-под елки бутылку вина. Видео

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Бутылку вина жители дома оставили для красоты
Бутылку вина жители дома оставили для красоты Фото:

В Челябинске случился курьезный инцидент: из холла жилого комплекса «Парковый Премиум» девушка, замаскировавшись под ниндзя, похитила бутылку вина Asti из-под общедомовой новогодней елки. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В холле дома заботливые жильцы установили елку и украсили ее бутафорскими подарками. И поставили рядом бутылку настоящего Asti для создания праздничной атмосферы. Одна из жительниц накрылась шарфом, оставив лишь прорези для глаз, и, словно настоящая ниндзя, прокралась в холл, чтобы похитить вино», — пишет telegram-канал. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали это мини-преступление. Теперь обитатели дома активно обсуждают в групповом чате, в какой квартире могла поселиться столь предприимчивая соседка. 

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В Челябинске случился курьезный инцидент: из холла жилого комплекса «Парковый Премиум» девушка, замаскировавшись под ниндзя, похитила бутылку вина Asti из-под общедомовой новогодней елки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В холле дома заботливые жильцы установили елку и украсили ее бутафорскими подарками. И поставили рядом бутылку настоящего Asti для создания праздничной атмосферы. Одна из жительниц накрылась шарфом, оставив лишь прорези для глаз, и, словно настоящая ниндзя, прокралась в холл, чтобы похитить вино», — пишет telegram-канал.  Камеры видеонаблюдения зафиксировали это мини-преступление. Теперь обитатели дома активно обсуждают в групповом чате, в какой квартире могла поселиться столь предприимчивая соседка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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