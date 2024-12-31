Небо над Челябинской областью в ночь на 2 января озарило северное сияние. Жители региона делятся впечатлениями и фотографиями в соцсетях.
«Активная фаза сияния в процессе. Можно ожидать видимость далеко на юге», — написал под снимком Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба Starvisor.
«Выходим на улицу и через телефон наблюдаем северное сияние. Сейчас, возможно, спад — оно волнами. Бывает волна, когда краснота видна и без гаджетов», — написала также в одном из непрофильных чатов пользователь Мария.
Северное сияние — это естественное явление, происходящее при соприкосновении солнечного ветра с магнитным полем Земли. Его интенсивность зависит от силы магнитной бури, начавшейся на Земле 1 января. Сейчас она усилилась с категории G1 до G2. В прошлый раз челябинцы любовались северным сиянием в октябре 2024 года.
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