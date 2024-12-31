31 декабря 2024

Северное сияние появилось в небе над Челябинской областью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, северное сияние
Для Челябинской области северное сияние считается редким явлением (фото из архива) Фото:

Небо над Челябинской областью в ночь на 2 января озарило северное сияние. Жители региона делятся впечатлениями и фотографиями в соцсетях.

«Активная фаза сияния в процессе. Можно ожидать видимость далеко на юге», — написал под снимком Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба Starvisor.

«Выходим на улицу и через телефон наблюдаем северное сияние. Сейчас, возможно, спад — оно волнами. Бывает волна, когда краснота видна и без гаджетов», — написала также в одном из непрофильных чатов пользователь Мария.

Северное сияние — это естественное явление, происходящее при соприкосновении солнечного ветра с магнитным полем Земли. Его интенсивность зависит от силы магнитной бури, начавшейся на Земле 1 января. Сейчас она усилилась с категории G1 до G2. В прошлый раз челябинцы любовались северным сиянием в октябре 2024 года.

Вот такую картину могли наблюдать благодаря сильнейшей магнитной буре жители Челябинской области
Вот такую картину могли наблюдать благодаря сильнейшей магнитной буре жители Челябинской области
Фото:

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Небо над Челябинской областью в ночь на 2 января озарило северное сияние. Жители региона делятся впечатлениями и фотографиями в соцсетях. «Активная фаза сияния в процессе. Можно ожидать видимость далеко на юге», — написал под снимком Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба Starvisor. «Выходим на улицу и через телефон наблюдаем северное сияние. Сейчас, возможно, спад — оно волнами. Бывает волна, когда краснота видна и без гаджетов», — написала также в одном из непрофильных чатов пользователь Мария. Северное сияние — это естественное явление, происходящее при соприкосновении солнечного ветра с магнитным полем Земли. Его интенсивность зависит от силы магнитной бури, начавшейся на Земле 1 января. Сейчас она усилилась с категории G1 до G2. В прошлый раз челябинцы любовались северным сиянием в октябре 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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