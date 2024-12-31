Для Челябинской области северное сияние считается редким явлением (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Небо над Челябинской областью в ночь на 2 января озарило северное сияние. Жители региона делятся впечатлениями и фотографиями в соцсетях.

«Активная фаза сияния в процессе. Можно ожидать видимость далеко на юге», — написал под снимком Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба Starvisor.

«Выходим на улицу и через телефон наблюдаем северное сияние. Сейчас, возможно, спад — оно волнами. Бывает волна, когда краснота видна и без гаджетов», — написала также в одном из непрофильных чатов пользователь Мария.

Северное сияние — это естественное явление, происходящее при соприкосновении солнечного ветра с магнитным полем Земли. Его интенсивность зависит от силы магнитной бури, начавшейся на Земле 1 января. Сейчас она усилилась с категории G1 до G2. В прошлый раз челябинцы любовались северным сиянием в октябре 2024 года.

Вот такую картину могли наблюдать благодаря сильнейшей магнитной буре жители Челябинской области Фото: Илья Янковский, размещено в группе STARVISOR | Патруль ночного неба https://vk.com/starvisor