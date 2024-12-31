График работы катков в Челябинске изменился из-за снегопада

Общественные катки в Челябинске 1 января откроются позднее из-за прошедшего в новогоднюю ночь снегопада. Об этом предупредили горожан власти столицы области.
«Снегопад скорректировал работу муниципальных катков 1 января. Первый сеанс в парках имени Гагарина, имени Терешковой и Городском саду имени Пушкина начнется в 16:00», — пояснили в пресс-службе администрации областного центра.
Расчистка улиц и тротуаров стартовала уже в ночь с 31 декабря на 1 января, когда в Челябинской области начались снег и метели. Не исключено, что в ближайшее время непогода повторится.
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