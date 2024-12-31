График работы катков в Челябинске изменился из-за снегопада

01 января 2025 в 11:13 Размер текста - 17 +

Челябинские коммунальщики не успели расчистить катки к утру 1 января Фото: Анна Журавлева © URA.RU Общественные катки в Челябинске 1 января откроются позднее из-за прошедшего в новогоднюю ночь снегопада. Об этом предупредили горожан власти столицы области. «Снегопад скорректировал работу муниципальных катков 1 января. Первый сеанс в парках имени Гагарина, имени Терешковой и Городском саду имени Пушкина начнется в 16:00», — пояснили в пресс-службе администрации областного центра. Расчистка улиц и тротуаров стартовала уже в ночь с 31 декабря на 1 января, когда в Челябинской области начались снег и метели. Не исключено, что в ближайшее время непогода повторится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественные катки в Челябинске 1 января откроются позднее из-за прошедшего в новогоднюю ночь снегопада. Об этом предупредили горожан власти столицы области. «Снегопад скорректировал работу муниципальных катков 1 января. Первый сеанс в парках имени Гагарина, имени Терешковой и Городском саду имени Пушкина начнется в 16:00», — пояснили в пресс-службе администрации областного центра. Расчистка улиц и тротуаров стартовала уже в ночь с 31 декабря на 1 января, когда в Челябинской области начались снег и метели. Не исключено, что в ближайшее время непогода повторится.