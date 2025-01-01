В январе в Челябинске ожидается плюсовая температура

В Челябинске ожидается температурная аномалия. В ближайшие дни потеплеет до одного градуса. Это следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
«Челябинцев в январе ожидают температурные аномалии. Так 3 января ожидается плюс один градус тепла. В ближайшие выходные, 4 и 5 числа, столбик термометра также будет показывать отметки в ноль градусов. В целом, температура воздуха днем в январе не будет опускаться ниже 15 градусов мороза», — говорится на сайте «Гисметео».
Метеорологи отмечают, что в январе снег будет идти в общей сложности 19 дней. Самые сильные по продолжительности снегопады ожидаются с 16 января и продлятся восемь дней подряд.
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