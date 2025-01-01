01 января 2025
31 декабря 2024

В январе в Челябинске ожидается плюсовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают челябинцам снежные метели
Синоптики обещают челябинцам снежные метели Фото:

В Челябинске ожидается температурная аномалия. В ближайшие дни потеплеет до одного градуса. Это следует из прогноза синоптиков «Гисметео».

«Челябинцев в январе ожидают температурные аномалии. Так 3 января ожидается плюс один градус тепла. В ближайшие выходные, 4 и 5 числа, столбик термометра также будет показывать отметки в ноль градусов. В целом, температура воздуха днем в январе не будет опускаться ниже 15 градусов мороза», — говорится на сайте «Гисметео».

Метеорологи отмечают, что в январе снег будет идти в общей сложности 19 дней. Самые сильные по продолжительности снегопады ожидаются с 16 января и продлятся восемь дней подряд. 

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В Челябинске ожидается температурная аномалия. В ближайшие дни потеплеет до одного градуса. Это следует из прогноза синоптиков «Гисметео». «Челябинцев в январе ожидают температурные аномалии. Так 3 января ожидается плюс один градус тепла. В ближайшие выходные, 4 и 5 числа, столбик термометра также будет показывать отметки в ноль градусов. В целом, температура воздуха днем в январе не будет опускаться ниже 15 градусов мороза», — говорится на сайте «Гисметео». Метеорологи отмечают, что в январе снег будет идти в общей сложности 19 дней. Самые сильные по продолжительности снегопады ожидаются с 16 января и продлятся восемь дней подряд. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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