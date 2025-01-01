01 января 2025
31 декабря 2024

Подразделения челябинской ГАИ будут открыты 3 и 4 января

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Торжественное открытие филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Екатеринбург, очередь , многофункциональный центр, прием граждан, ожидание, мои документы, мфц, номер очереди
ГАИ будет оказывать услуги 3 и 4 января Фото:

В Челябинской области подразделения Госавтоинспекции 3 и 4 января будут работать в обычном режиме. Как напомнили в пресс-службе ведомства, госуслуги в полном объеме начнут предоставлять с 9 января.

«Регистрационные подразделения будут работать 3 и 4 января, с 5 по 8 января — выходные дни. С 9 января выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей — в обычном режиме», — сообщили URA.RU в ГАИ.

В пресс-службе уточнили, что получить консультацию челябинцы могут по телефону «горячей» линии: 8-351-733-13-33. Сотрудники разъясняют вопросы по регистрации транспорта, проведению экзаменов, выдаче разрешения на изменения в конструкцию авто и допуске к перевозке опасных грузов.

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В Челябинской области подразделения Госавтоинспекции 3 и 4 января будут работать в обычном режиме. Как напомнили в пресс-службе ведомства, госуслуги в полном объеме начнут предоставлять с 9 января. «Регистрационные подразделения будут работать 3 и 4 января, с 5 по 8 января — выходные дни. С 9 января выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей — в обычном режиме», — сообщили URA.RU в ГАИ. В пресс-службе уточнили, что получить консультацию челябинцы могут по телефону «горячей» линии: 8-351-733-13-33. Сотрудники разъясняют вопросы по регистрации транспорта, проведению экзаменов, выдаче разрешения на изменения в конструкцию авто и допуске к перевозке опасных грузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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