Подразделения челябинской ГАИ будут открыты 3 и 4 января

В Челябинской области подразделения Госавтоинспекции 3 и 4 января будут работать в обычном режиме. Как напомнили в пресс-службе ведомства, госуслуги в полном объеме начнут предоставлять с 9 января.
«Регистрационные подразделения будут работать 3 и 4 января, с 5 по 8 января — выходные дни. С 9 января выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей — в обычном режиме», — сообщили URA.RU в ГАИ.
В пресс-службе уточнили, что получить консультацию челябинцы могут по телефону «горячей» линии: 8-351-733-13-33. Сотрудники разъясняют вопросы по регистрации транспорта, проведению экзаменов, выдаче разрешения на изменения в конструкцию авто и допуске к перевозке опасных грузов.
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