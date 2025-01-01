Подразделения челябинской ГАИ будут открыты 3 и 4 января

02 января 2025 в 12:17 Размер текста - 17 +

ГАИ будет оказывать услуги 3 и 4 января Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области подразделения Госавтоинспекции 3 и 4 января будут работать в обычном режиме. Как напомнили в пресс-службе ведомства, госуслуги в полном объеме начнут предоставлять с 9 января. «Регистрационные подразделения будут работать 3 и 4 января, с 5 по 8 января — выходные дни. С 9 января выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей — в обычном режиме», — сообщили URA.RU в ГАИ. В пресс-службе уточнили, что получить консультацию челябинцы могут по телефону «горячей» линии: 8-351-733-13-33. Сотрудники разъясняют вопросы по регистрации транспорта, проведению экзаменов, выдаче разрешения на изменения в конструкцию авто и допуске к перевозке опасных грузов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области подразделения Госавтоинспекции 3 и 4 января будут работать в обычном режиме. Как напомнили в пресс-службе ведомства, госуслуги в полном объеме начнут предоставлять с 9 января. «Регистрационные подразделения будут работать 3 и 4 января, с 5 по 8 января — выходные дни. С 9 января выдача водительских удостоверений и регистрация автомобилей — в обычном режиме», — сообщили URA.RU в ГАИ. В пресс-службе уточнили, что получить консультацию челябинцы могут по телефону «горячей» линии: 8-351-733-13-33. Сотрудники разъясняют вопросы по регистрации транспорта, проведению экзаменов, выдаче разрешения на изменения в конструкцию авто и допуске к перевозке опасных грузов.