Год выбора: политическая картина Челябинской области радикально изменилась

Челябинцы подвели политические итоги 2024 года

30 декабря 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Уходящий год стал беспрецедентным для Челябинской области по числу и значимости политических событий. Целый ряд выборных кампаний всех уровней перекроили систему власти, заложив тренды существования и развития региона на ближайшие пять лет. А может быть — и на более длительный срок. Что произошло за эти 366 дней — в материале URA.RU. Без раскачки Политический год в Челябинской области начался с визита президента Владимира Путина, готовиться к которому начали сразу после праздничных каникул. В городе глава государства посетил Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), где впервые в РФ развернули серийное производство промышленных роботов. Вторыми в программе стали предприятия Группы «Конар», где Путину продемонстрировали технические устройства для управления потоками газа и нефтепродуктов в трубопроводах, а также производство винторулевых колонок для различных типов судов — от морских буксиров до танкеров, включая 45-тонный гребной винт. После этого практически час глава государства общался с сотрудниками предприятий региона и студентами. Прозвучал на встрече ряд заявлений федерального уровня: именно в Челябинске Путин сообщил о существенном увеличении президентских и правительственных стипендий. Месяц спустя регион ответил Путину беспрецедентными показателями президентских выборов: больше 84% голосов в его поддержку при почти 80%-й явке. Это абсолютный исторический максимум: с 2000 года явка на выборах главы государства в регионе балансировала от 49 до 71,2%. При этом удалось обеспечить безукоризненную легитимность кампании и практически полное отсутствие инцидентов. Операция «Национализация» Результатом встречи президента с губернатором Алексеем Текслером стало завершение спора о судьбе Группы ЧЭМК, возникшего после иска генпрокуратуры о возвращении ряда заводов группы ЧЭМК государству. В надзорном ведомстве посчитали, что приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно и доказали это в суде. В итоге национализация ЧЭМК повлекла за собой и передачу государству активов «Арианта»: ведь до декабря 2020 года предприятия входили в один холдинг, да и бизнес Александр Аристов и Юрий Антипов начинали вместе. А затем Центральный райсуд Челябинска по иску генпрокуратуры национализировал и «Макфу». По мнению надзорного ведомства, бизнес имел коррупционное происхождение. Основателей холдинга обвиняют в получении взяток. Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич уехал в Лондон и был заочно арестован. Его партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов не явился на приговор по делу о миллиардных взятках, родные просят объявить его пропавшим без вести. По итогу суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет колонии и штрафа в 500 млн рублей. В какой-то степени произошедшее подвело черту под целой политической эпохой в жизни региона. Ведь помимо Белоусова, депутатами федерального парламента были и Юревич, и Аристов. Больше того, Аристов успел побывать и членом Совета Федерации. Триумф Текслера На прошедших в сентябре выборах действующий губернатор Алексей Текслер одержал триумфальную победу, набрав 81,28% — более половины голосов всех избирателей региона. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее идет Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. У Степана Соловьева («Зеленая альтернатива») — 2,17% голосов. На губернаторских выборах 2019 года явка составила 45% — на три процента меньше. И голосов тогда Текслер тогда получил заметно меньше — 69,31%. Так что по итогам губернаторской «пятилетки» акции главы региона в глазах населения существенно выросли. Гордума Челябинска: прямые выборы изменили все Возврат к прямым выборам в гордуму Челябинска стал знаковым для губернатора Алексея Текслера. Отказ от мертворожденной реформы МСУ 2014 года, сулящий массу выгод для власти и населения, в процессе реализации чреват был высокими рисками — однако успешно был реализован в ходе максимально конкурентных и неоднотипных кампаний. В результате внутригородские районы утратили статус самостоятельных муниципалитетов, а семь районных советов на 170 депутатов ликвидировали. Число мест в гордуме уменьшилось с 49 до 37. При этом 12 депутатов избрали по партийным спискам, а 25 — по округам. «Состав обновленной городской думы не просто изменился — он изменится качественно. В депутатском корпусе стало куда меньше представителей элитных групп, с 1990-х годов контролирующих целые разделы жизни города и городского хозяйства. Увеличилось представительство среднего класса, общественников, появились участники СВО», — указал политолог Андрей Лавров. Котова ушла в Совет Федерации После губернаторских выборов произошло еще одно «запрограммированное» ими политическое событие: мэр Челябинска Наталья Котова перешла на работу в Совет Федерации. Соответствующие документы Текслер подписал сразу после инаугурации. На первом своем заседании 24 сентября новый состав городской думы принял ее досрочную отставку. Там же в качестве временного мэра был утвержден замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов. После чего встал вопрос о том, кто же сменит ее на посту градоначальника. В Челябинске появился новый мэр Как и предсказывало URA.RU, интрига (на конкурс заявилось рекордное число претендентов — 29 человек) завершилась избранием экс-председателя Контрольно-счетной палаты области Алексея Лошкина. Помимо богатейшего опыта аудиторской работы, в бэкграунде нового мэра служба в полиции, где он занимался борьбой с экономическими преступлениями. Плюс к тому — второе высшее образование в сфере экономики и степень кандидата юридических наук. Лошкин уже успел существенно поменять кадры в мэрии. В том числе за счет ревизоров и выходцев из МВД. Челябинцы надеются, что вслед за этими политическими переменами последуют изменения к лучшему в столице области. Карта области меняется Политблок челябинского правительства продолжил укрупнение муниципалитетов. Процесс преобразования в округ запущен в Кунашакском районе. Сейчас в нем действуют девять советов депутатов сельских поселений и собрание депутатов района. После преобразования останется лишь окружное собрание, а сельские поселения исчезнут как отдельные муниципалитеты. Ранее округами стали Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы. О преобразовании всех оставшихся 23 районов области в муниципальные округа губернатор Текслер объявил 13 ноября главам муниципалитетов. В районах будут ликвидированы горсоветы, сельсоветы и местные администрации. Эти структуры прекратят свое существование после Единого дня голосования. Вместо них появятся администрации и собрания депутатов округов. Коркинский бунт В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в цыганский поселок. Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. «Региональные власти, правоохранители к ситуации подключились оперативно, провели работу быстро и качественно, поэтому большого количества жертв удалось избежать. На следующий же день в Коркино приехали представители губернатора, встретились с людьми. Любой специалист по политике скажет, что главное в этой ситуации — открытость и коммуникация с обществом. Это было обеспечено. От людей приняли все заявления, их выслушали, приняты меры, уже возбуждено более 30 административных дел в отношении цыган, идут проверки по всем диаспорам», — описал череду последующих событий Андрей Лавров. Массу вопросов закрыл приезд губернатора Алексея Текслера. Глава региона вместе с родными погибшей проводил ее в последний путь. В последующем общении с семьей был обозначен ряд решений. В частности, находящееся в ипотеке жилье выкупят, чтобы закрыть долги перед банком. А маме и двоим детям погибшей женщины Русская медная компания приобрела новую трехкомнатную квартиру. Кроме того, ежемесячно они будут получать по 100 тысяч рублей от благотворительного фонда РМК. Ситуация урегулирована, но продолжает оставаться на контроле областных властей, полпреда в УрФО Артема Жоги и ФАДН. Генпрокурор и губернатор «взбаламутили коммунальное болото» Губернатор Текслер пригрозил взбаламутить «коммунальное болото» в Челябинске. «Считаю, что надо встряхнуть это болото. Нормализовать работу водоканала, усилить функционирование теплоснабжающих организаций, повысить эффективное использование ресурсов, в том числе переданных с областного уровня», — заявил Текслер на заседании городской думы. Проблемы с ЖКХ в области и в столице региона стали главной темой визита генпрокурора Игоря Краснова. На фоне массовых жалоб населения на второй план отошел даже скандал с цыганскими погромами в Коркино. Первой «жертвой» стала начальник Государственной жилищной инспекции области Рашида Ковалева. «В любом случае главными событиями года стала „связка“ президентских и губернаторских выборов. Их результаты — как и итоги прямых выборов гордумы Челябинска — стали убедительной демонстрацией поддержки действующих руководителей страны и области и курса, который они проводят. Ключевыми же трендами года стали комплекс мер, объединенных лозунгом „Все для победы!“ Это огромный вклад в СВО челябинской „оборонки“, непосредственное участие в боевых действиях южноуральцев и помощь региона их семьям. И, разумеется, достигшее беспрецедентных масштабов волонтерское движение», — подытожил политолог Александр Мельников.