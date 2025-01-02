В Анапе произошел повторный выброс мазута

В Краснодарском крае, в частности, в Анапе на пляже у базы отдыха «Динамо» произошел повторный выброс мазута с затонувших в Черном море танкеров. На данный момент территорию чистят, при этом новые порции нефтепродуктов выбрасываются на участок почти ежедневно. Об этом сообщил заместитель главы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов.
«Развернули штаб, приступили к уборке. Снова на берег выбросило мазут. На море сильный шторм», — заявил Шерстобитов, добавив, что к вечеру территорию полностью очистят. Его слова передает telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Утром 2 января Ленинградский муниципальный округ возобновил работы на пляже у базы отдыха «Динамо», который находится возле Джеметинского проезда. Работы по очистке загрязненного песка идут с 08:00 по местному времени. Новые выбросы нефтепродуктов были обнаружены у воды, их в первую очередь оперативно ликвидировали. На данный момент на пляже наблюдается сильный ветер.
Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы более 200 человек. Также к команде, состоящей из сотрудников мэрии, специалистов курортных организаций и спасателей, присоединились эксперты из Кореновского и Красноармейского районов и из станицы Крыловской. На этом же месте функционирует пункт обогрева, говорится в telegram-канале Мэри Анапы.
Помимо прочего, 1 января в результате шторма на пляжи Анапы были выброшены еще одни порции мазута. К ликвидации последствий были привлечены свыше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.
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