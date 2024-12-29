«Как на пороховой бочке»: топ самых резонансных ЧП в Челябинской области в 2024 году

Уходящий год запомнился челябинцам пожарами, наводнениями и нападениями на школы

30 декабря 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Челябинская область в 2024 году не раз попадала в эфир федеральных СМИ. Некоторые из инфоповодов заставляли зрителей и читателей содрогаться от ужаса. URA.RU собрало подборку самых резонансных и запоминающихся инцидентов, произошедших в Челябинской области в 2024 году. В Челябинске 2024 год начался с пожара на рынке «Восточный город». Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров: горели шубы, пуховики и другая одежда. К месту стянулись все экстренные службы. Работу пожарным осложнили замерзшие гидранты. Подключить к ним шланги для подачи воды было невозможно. Тогда спасатели начали рубить лед на реке Миасс и брать воду оттуда. Пожар удалось локализовать за два с половиной часа. После сотрудники МЧС приступили к проливке сооружения. По итогу выяснилось, что пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования. На сегодняшний день рынок продолжает свою работу. Его полностью восстановили. В феврале на железнодорожной станции в Бердяуше тепловоз протаранил грузовой состав. К счастью, никто (кроме инфраструктуры) не пострадал. Выяснилось, что машинист тепловоза Андрей Дремин непонятным образом оказался пьяным за рулем, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой состав. После столкновения с пути сошли сразу десять вагонов. Последствия аварии устраняли почти сутки. К работам были привлечены порядка 300 человек. Уральская транспортная прокуратура оценила ущерб от действий Дремина в 20 миллионов рублей. Машинист попал под статью. В начале декабря Саткинский горсуд огласил ему приговор. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Он отделался ограничением свободы. Одно из самых жутких наводнений в Челябинской области за последние несколько лет произошло в конце июля 2024 года. Из-за непрекращающихся дождей возле Карабаша прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Тысячи тонн воды хлынули наружу. Первыми удар стихии приняли на себя жители близлежащих деревень. Кто смог — покинул место жительства на автомобилях, кому повезло меньше — ждали эвакуации на крышах домов. Область на протяжении нескольких месяцев «отходила» от последствий прорыва дамбы. Ко всем злоключениям добавились и проливные дожди. Люди потеряли жилье, урожай, скотину. Власти организовали сразу несколько выплат пострадавшим. Одну из них жители получили сразу после ЧП. Деньги были сравнительно небольшие, но на время эвакуации их хватило. После же приступили к работе комиссии по оценке ущерба. К их работе у многих были претензии. По большей части из-за отказа в выплатах по утере имущества. Сейчас целый ворох исков от граждан находится на рассмотрении судов. Прорванную дамбу же удалось восстановить. Сегодня она продолжает снабжать питьевой водой жителей Карабаша. В дальнейшем гидротехническое сооружение ждет реконструкция. Только так по итогам 2024 года можно охарактеризовать дорогу от Долгодеревенского до Кыштыма. В одной из многочисленных аварий на данном участке погибло сразу пять человек. В августе водитель ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Cerato. Удар был такой силы, что автомобили превратились в груду металла. Из всех участников аварии выжил лишь один мужчина. Спасенных жизней могло быть больше, если бы все пассажиры и водители были пристегнуты ремнями безопасности. Уже через месяц на этой же дороге погибло еще два человека. А в конце ноября снова случилась массовая авария с участием сразу трех автомобилей. Тогда, к счастью, обошлось без летальных исходов. Участники получили травмы и были госпитализированы. В начале учебного года в школе №68 Челябинска произошла бойня: вооруженный школьник Роман Г. пронес в учебное заведение нож, молотки и напал на одноклассников. Одной из девочек он нанес удар молотком, другую порезал ножом. На защиту детей встала учительница. Она также получила ранения. Самоотверженность женщины отметил глава СК РФ Александр Бастрыкин, приказав наградить ее ведомственной наградой. После нападения на одноклассников подросток попытался покончить с собой. Сделать ему это не дали. Все свои действия он снимал на камеру. На допросе стало ясно, что таким образом он хотел прославиться. По факту случившегося в СКР по региону были возбуждены уголовные дела. По ним были задержаны замдиректора школы Сергей Дементьев и заместитель директора ООО «ЧОП Правопорядок +», отвечающей за безопасность школы, Сергей Ялманов. В настоящее время расследование по делу продолжается. Школьники, которые получили травмы, идут на поправку. В конце октября в одном из жилых дворов Коркино обнаружили труп 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Подозреваемыми в убийстве посчитали двух молодых цыган. Это стало последней каплей у местных жителей: они начали громить цыганский район города. Дома представителей диаспоры разрушались, машины — поджигались. Многим цыганам пришлось в спешке покидать город. В Коркино оперативно были стянуты силовики. Всех участников беспорядков задержали. После составления административных протоколов людей отпустили. Что касается предполагаемого убийцы таксистки — он был задержан. Им оказался 17-летний цыган. Расследование по делу продолжается. Сегодня в Коркино ситуация стабилизировалась. Но силовики находятся наготове. Несколько недель после погромов город был буквально усыпан полицейскими. Главе Коркинского округа Наталье Лощининой пришлось уйти в отставку. Сейчас округом руководит бывший глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.