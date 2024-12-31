Челябинский нарколог Дроздов разъяснил опасность алкоголя в бане

Нарколог Дроздов: сочетание спиртного и парной в разы быстрее убивает сосуды

Спиртное в бане провоцирует двойную нагрузку на сосуды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сочетание алкоголя и парной может стать роковым сразу по нескольким причинам: от возможности упасть и получить травму до сверхнагрузки на сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказал врач-нарколог Евгений Дроздов.

«Высокая температура способствует расширению сосудов, точно также работают спиртные напитки. Такая перегрузка организма может вызвать аритмию и, как следствие, инфаркт. Кроме того, после употребления алкоголя внимание и координация человека рассеиваются. Шансы поскользнуться и удариться вырастают в разы», — цитирует доктора пресс-служба регионального минздрава в преддверии новогодних каникул.

Также врач не рекомендует употреблять спиртное и после посещения бани. Пар расширяет сосуды и капилляры, запускает метаболизм и систему регенерации организма, снижается уровень стресса. Все это продолжает работать даже во сне. Алкоголь же обнуляет все эти факторы.

Больше того, «в минус» могут подействовать даже куда более слабые стимуляторы — крепкий черный чай или кофе. «Рекомендуем отдать предпочтение чаю из шиповника и яблок, компоту из сухофруктов, травяным настоям или простой воде», — посоветовал Дроздов.