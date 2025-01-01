01 января 2025
31 декабря 2024

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад днем. Челябинск, проспект ленина, улица, снегопад, дорога
В Челябинской области 3 января усиление ветра достигнет 23 метров в секунду Фото:

В Челябинской области на 3 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра до 23 метров в секунду. О том, что на дорогах возникнут снежные заносы, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС 3 января в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, сильный снег. На дорогах возможны снежные заносы», — сообщили URA.RU в ЕДДС.

Синоптики ранее предупредили челябинцев о плюсовых температурах. Столбики термометров покажут один градус 3 января, а 4 и 5 января — ноль.

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В Челябинской области на 3 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра до 23 метров в секунду. О том, что на дорогах возникнут снежные заносы, URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС 3 января в отдельных районах региона ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, сильный снег. На дорогах возможны снежные заносы», — сообщили URA.RU в ЕДДС. Синоптики ранее предупредили челябинцев о плюсовых температурах. Столбики термометров покажут один градус 3 января, а 4 и 5 января — ноль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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