Мэрия Челябинска зовет жителей на рождественский забег на лыжах

В Челябинске 7 января пройдет гонка «Рождественская лыжня — 2025». Соревнования устроят бесплатно на Лыжной базе на улице Лесопарковой, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«7 января приглашаем горожан принять участие в гонках „Рождественская лыжня — 2025“. В состязаниях могут принять участие все желающие от 18 лет, независимо от уровня подготовки: опытные лыжники и любители», — уточнили URA.RU в мэрии.
Регистрация участников начнется в 9:00, старт запланирован — в 10:15. Как уточнили в администрации, участие в мероприятии бесплатное.
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