01 января 2025
31 декабря 2024

Мэрия Челябинска зовет жителей на рождественский забег на лыжах

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Гонка на лыжах пройдет в Челябинске 7 января Фото:

В Челябинске 7 января пройдет гонка «Рождественская лыжня — 2025». Соревнования устроят бесплатно на Лыжной базе на улице Лесопарковой, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«7 января приглашаем горожан принять участие в гонках „Рождественская лыжня — 2025“. В состязаниях могут принять участие все желающие от 18 лет, независимо от уровня подготовки: опытные лыжники и любители», — уточнили URA.RU в мэрии.

Регистрация участников начнется в 9:00, старт запланирован — в 10:15. Как уточнили в администрации, участие в мероприятии бесплатное.

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В Челябинске 7 января пройдет гонка «Рождественская лыжня — 2025». Соревнования устроят бесплатно на Лыжной базе на улице Лесопарковой, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «7 января приглашаем горожан принять участие в гонках „Рождественская лыжня — 2025“. В состязаниях могут принять участие все желающие от 18 лет, независимо от уровня подготовки: опытные лыжники и любители», — уточнили URA.RU в мэрии. Регистрация участников начнется в 9:00, старт запланирован — в 10:15. Как уточнили в администрации, участие в мероприятии бесплатное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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