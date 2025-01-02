Замглавы военной академии, отвечающего за контрактную службу, обвиняют во взятке

Следственный комитет предъявил обвинения в получении особо крупной взятки Павлу Вешкину, занимающему должность заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С .М. Кирова. Обвиняемый занимался вопросами, связанными с контрактной службой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Вешкину Павлу Николаевичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. Там добавили, что Вешкин занимался вопросами, связанными с контрактной службой. В случае признания его виновным, он может получить наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее Вешкина обвинили в особо крупном мошенничестве. Тем не менее, в настоящий момент обвинения в отношении замглавы академии переквалифицированы на получение значительной взятки. По информации следствия, он получил финансовые средства от ООО «СЛ Фарма». Предприятие занимается торговлей медицинских изделий и фармацевтической продукцией.
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