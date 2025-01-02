Замглавы военной академии, отвечающего за контрактную службу, обвиняют во взятке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вешкин обвиняется в получении взятки
Вешкин обвиняется в получении взятки Фото:

Следственный комитет предъявил обвинения в получении особо крупной взятки Павлу Вешкину, занимающему должность заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С .М. Кирова. Обвиняемый занимался вопросами, связанными с контрактной службой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Вешкину Павлу Николаевичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. Там добавили, что Вешкин занимался вопросами, связанными с контрактной службой. В случае признания его виновным, он может получить наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее Вешкина обвинили в особо крупном мошенничестве. Тем не менее, в настоящий момент обвинения в отношении замглавы академии переквалифицированы на получение значительной взятки. По информации следствия, он получил финансовые средства от ООО «СЛ Фарма». Предприятие занимается торговлей медицинских изделий и фармацевтической продукцией. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет предъявил обвинения в получении особо крупной взятки Павлу Вешкину, занимающему должность заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С .М. Кирова. Обвиняемый занимался вопросами, связанными с контрактной службой. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Вешкину Павлу Николаевичу предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. Там добавили, что Вешкин занимался вопросами, связанными с контрактной службой. В случае признания его виновным, он может получить наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее Вешкина обвинили в особо крупном мошенничестве. Тем не менее, в настоящий момент обвинения в отношении замглавы академии переквалифицированы на получение значительной взятки. По информации следствия, он получил финансовые средства от ООО «СЛ Фарма». Предприятие занимается торговлей медицинских изделий и фармацевтической продукцией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...