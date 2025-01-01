Фура сгорела на трассе между Златоустом и Миассом (архивное фото)
На трассе М-5 между Миассом и Златоустом 2 января сгорела фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной стало самовозгорание.
«Между Миассом и Златоустом произошло произвольное самовозгорание транспортного средства. Организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в ГАИ.
Инцидент произошел на 1741 км трассы М-5. Принимаются меры по эвакуации фуры. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.
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