01 января 2025
31 декабря 2024

В Челябинской области на трассе М-5 сгорела фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сгоревшие машины, Омская 171Б. Курган, фура, чп, проишествие, сгоревший автомобиль
Фура сгорела на трассе между Златоустом и Миассом (архивное фото) Фото:

На трассе М-5 между Миассом и Златоустом 2 января сгорела фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной стало самовозгорание.

«Между Миассом и Златоустом произошло произвольное самовозгорание транспортного средства. Организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в ГАИ.

Инцидент произошел на 1741 км трассы М-5. Принимаются меры по эвакуации фуры. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 между Миассом и Златоустом 2 января сгорела фура. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, причиной стало самовозгорание. «Между Миассом и Златоустом произошло произвольное самовозгорание транспортного средства. Организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в ГАИ. Инцидент произошел на 1741 км трассы М-5. Принимаются меры по эвакуации фуры. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...