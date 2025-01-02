В ночном клубе в Нью-Йорке раздалась стрельба

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Стрельба началась возле здания ночного клуба
Стрельба началась возле здания ночного клуба Фото:

Вечером 1 января в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке произошла стрельба. Пострадали 10 человек. Об этом сообщает DailyMail.

«В среду вечером около 23:20 возле концертного зала Amazura на 144-й улице и Арчер-авеню в районе Джамайка, Квинс, раздались выстрелы», — передает DailyMail. Там добавили, что 10 человек пострадали. Три человека с огнестрельными ранениями обратились за помощью в местную больницу.

Согласно информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, вечером в среду, перед зданием Amazura собралось около 80 человек, которые стояли в очереди. В это время к ним подошла группа из двух или трех человек и начала стрелять по людям. Официальный представитель полиции Нью-Йорка заявил, что настоящий момент проводится расследование. По предварительной информации, полиция обнаружила несколько гильз у клуба.

Это уже третье происшествие в США за первые дни нового года. Так, 1 января в Новом Орлеане грузовик въехал в толпу людей, что привело к гибели не менее 10 человек. Также в Лас-Вегасе, возле Trump International Hotel, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, произошел взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек погиб, семь пострадали.

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Вечером 1 января в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке произошла стрельба. Пострадали 10 человек. Об этом сообщает DailyMail. «В среду вечером около 23:20 возле концертного зала Amazura на 144-й улице и Арчер-авеню в районе Джамайка, Квинс, раздались выстрелы», — передает DailyMail. Там добавили, что 10 человек пострадали. Три человека с огнестрельными ранениями обратились за помощью в местную больницу. Согласно информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, вечером в среду, перед зданием Amazura собралось около 80 человек, которые стояли в очереди. В это время к ним подошла группа из двух или трех человек и начала стрелять по людям. Официальный представитель полиции Нью-Йорка заявил, что настоящий момент проводится расследование. По предварительной информации, полиция обнаружила несколько гильз у клуба. Это уже третье происшествие в США за первые дни нового года. Так, 1 января в Новом Орлеане грузовик въехал в толпу людей, что привело к гибели не менее 10 человек. Также в Лас-Вегасе, возле Trump International Hotel, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, произошел взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек погиб, семь пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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