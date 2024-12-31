31 декабря 2024

Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о травле челябинского школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин отреагировал на возмущенное обращение матери челябинского мальчика Фото:

Уголовное дело о буллинге школьника из Челябинской области приказал возбудить глава Следкома Александр Бастрыкин. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении СКР.

«С сентября прошлого года ученики старших классов систематически издеваются над мальчиком. Отмечается, что от аналогичных действий фигурантов пострадали и другие обучающиеся. Многочисленные обращения родителей к руководству образовательного учреждения и в компетентные органы результатов не принесли», — прокомментировали заявление челябинки в Информцентре СК.

Челябинские следователи начали процессуальную проверку. Соответствующее поручение получил и. о. руководителя СУ СК Константин Правосудов. Ему предстоит доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, расследование постановлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Сейчас идет производство по административному делу, возбужденному после обращения в полицию. По заявлению матери школьника, соученики забросали его снежками — один из них попал в голову, и мальчик получил сотрясение мозга», — сообщили также URA.RU в пресс-службе полицейского главка по региону.

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Уголовное дело о буллинге школьника из Челябинской области приказал возбудить глава Следкома Александр Бастрыкин. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении СКР. «С сентября прошлого года ученики старших классов систематически издеваются над мальчиком. Отмечается, что от аналогичных действий фигурантов пострадали и другие обучающиеся. Многочисленные обращения родителей к руководству образовательного учреждения и в компетентные органы результатов не принесли», — прокомментировали заявление челябинки в Информцентре СК. Челябинские следователи начали процессуальную проверку. Соответствующее поручение получил и. о. руководителя СУ СК Константин Правосудов. Ему предстоит доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, расследование постановлено на контроль в центральном аппарате ведомства. «Сейчас идет производство по административному делу, возбужденному после обращения в полицию. По заявлению матери школьника, соученики забросали его снежками — один из них попал в голову, и мальчик получил сотрясение мозга», — сообщили также URA.RU в пресс-службе полицейского главка по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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