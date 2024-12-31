Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о травле челябинского школьника

Александр Бастрыкин отреагировал на возмущенное обращение матери челябинского мальчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело о буллинге школьника из Челябинской области приказал возбудить глава Следкома Александр Бастрыкин. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении СКР.

«С сентября прошлого года ученики старших классов систематически издеваются над мальчиком. Отмечается, что от аналогичных действий фигурантов пострадали и другие обучающиеся. Многочисленные обращения родителей к руководству образовательного учреждения и в компетентные органы результатов не принесли», — прокомментировали заявление челябинки в Информцентре СК.

Челябинские следователи начали процессуальную проверку. Соответствующее поручение получил и. о. руководителя СУ СК Константин Правосудов. Ему предстоит доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, расследование постановлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Сейчас идет производство по административному делу, возбужденному после обращения в полицию. По заявлению матери школьника, соученики забросали его снежками — один из них попал в голову, и мальчик получил сотрясение мозга», — сообщили также URA.RU в пресс-службе полицейского главка по региону.