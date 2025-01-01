Что будет со спросом и ценами на землю в Челябинске в 2025 году

В Челябинске в 2025 году эксперты прогнозируют крушение спроса на землю

02 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Спрос на землю в 2025 году снизиться из-за отмены льготной ипотеки Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в 2025 по сравнению с 2024 годом спрос на земельные участки снизится еще сильнее, как минимум на треть. Из-за отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки челябинцы перестали покупать коттеджи и квартиры. Девелоперы, которые раньше брали землю под застройку, перестали в нее инвестировать, а также сворачивают строительные проекты. Ситуация усугубится в следующем году. Об URA.RU рассказал руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске в 2025 году по сравнению с предыдущими годами спрос на земельные участки существенно снизится. Это будет связано с тем, что застройщики перестанут покупать участки под застройку. Они уже сейчас свернули многие проекты, и ситуация усугубится», — рассказал Медведев. Как отметил эксперт, существенные потери понесут застройщики, возводившие дома под лимиты льготной ипотеки. У них уже есть снижение спроса в продажах. И землю они покупать не собираются, скорее наоборот, думают, как ее реализовать по наиболее выгодной цене. При этом земельные участки в Челябинске и под Челябинском из-за снижения спроса не планируют снижаться в цене. Цены на землю в самом Челябинске, согласно данным на сайте «Restate», в декабре 2024 года выросли на 43% до 158 468 рублей за сотку. В целом эксперты прогнозируют, что существенного снижения цен на земельные участки и под Челябинском в 2025 году ожидать не стоит. Можно лишь узнать, какой поселок будет более востребован и инвестировать в него, прикупив там участок земли. Как отметил руководитель уральской риелторской компании, в Сосновском районе земельные участки по-прежнему остаются относительно недорогими и перспективными. В поселке «Харлуши сити», который расположен в 20 км от Челябинска, участки пока продаются по 50 тысяч рублей за сотку. В среднем участок площадью 14 соток можно купить за 600 тысяч рублей. В Осиновке, соседствующей с деревней Малиновка, земельные участки можно купить по 70 тысяч рублей за сотку. Данные участки, находящиеся в Кременкульском поселении в 17 км от Челябинска, продавались по 20 тысяч рублей за сотку, но затем на них резко вырос спрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2025 по сравнению с 2024 годом спрос на земельные участки снизится еще сильнее, как минимум на треть. Из-за отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки челябинцы перестали покупать коттеджи и квартиры. Девелоперы, которые раньше брали землю под застройку, перестали в нее инвестировать, а также сворачивают строительные проекты. Ситуация усугубится в следующем году. Об URA.RU рассказал руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «В Челябинске в 2025 году по сравнению с предыдущими годами спрос на земельные участки существенно снизится. Это будет связано с тем, что застройщики перестанут покупать участки под застройку. Они уже сейчас свернули многие проекты, и ситуация усугубится», — рассказал Медведев. Как отметил эксперт, существенные потери понесут застройщики, возводившие дома под лимиты льготной ипотеки. У них уже есть снижение спроса в продажах. И землю они покупать не собираются, скорее наоборот, думают, как ее реализовать по наиболее выгодной цене. При этом земельные участки в Челябинске и под Челябинском из-за снижения спроса не планируют снижаться в цене. Цены на землю в самом Челябинске, согласно данным на сайте «Restate», в декабре 2024 года выросли на 43% до 158 468 рублей за сотку. В целом эксперты прогнозируют, что существенного снижения цен на земельные участки и под Челябинском в 2025 году ожидать не стоит. Можно лишь узнать, какой поселок будет более востребован и инвестировать в него, прикупив там участок земли. Как отметил руководитель уральской риелторской компании, в Сосновском районе земельные участки по-прежнему остаются относительно недорогими и перспективными. В поселке «Харлуши сити», который расположен в 20 км от Челябинска, участки пока продаются по 50 тысяч рублей за сотку. В среднем участок площадью 14 соток можно купить за 600 тысяч рублей. В Осиновке, соседствующей с деревней Малиновка, земельные участки можно купить по 70 тысяч рублей за сотку. Данные участки, находящиеся в Кременкульском поселении в 17 км от Челябинска, продавались по 20 тысяч рублей за сотку, но затем на них резко вырос спрос.