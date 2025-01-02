В Сибири самолет выкатился с посадочной полосы

В Красноярском крае транспортная прокуратура начала проверку в связи с тем, что самолет Airbus А321 авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В это время на борту воздушного судна находилось 79 человек. Причины происшествия пока неизвестны. Об инциденте сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня около 8 часов местного времени в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после завершения посадки воздушного судна Airbus А321 авиакомпании „Сибирь“, выполнявшего рейс из города Москвы, при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились 79 пассажиров. После произошедшей ситуации самолет временно отстранили от полетов. Для возращения всех пассажиров в Москву назначен запасной самолет, он вылетит в 15:30 по местному времени. На данный момент Норильская транспортная прокуратура проводит проверку на соблюдение законодательства о безопасности полетов и контроль за соблюдением прав пассажиров в период ожидания задержанного рейса.
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