Вооружился битой и проволокой: неадекватный фанат проник в дом блогерши Ивлеевой

Фанат с битой и колючей проволокой проник в дом блогерши Ивлеевой
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Фанат с битой проник в дом Ивлеевой, но ее там не оказалось
Фанат с битой проник в дом Ивлеевой, но ее там не оказалось Фото:

Неадекватный фанат блогерши Анастасии Ивлеевой 28-летний Иван У. проник в дом девушки, взяв с собой биту и колючую проволоку. Она зашел в спальню блогерши, предварительно раздевшись, но его задержали правоохранительные органы. Об этом Ивлеева сообщила в своих соцсетях. 

«Я проснулась от шума, вызванного выбитым в подвале окном. Неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до приезда охраны и силовых служб. <...> Дурачок остался неудовлетворен и видимо решил повторить/закончить свое грязное дело», — написала Ивлеева в telegram-канале, рассказав про первый случай появления Ивана в ее доме в августе 2024 года.

Сейчас девушка переехала, поэтому злоумышленник зашел в пустой дом и не смог причинить ей вреда. В этот раз мужчина взял с собой биту и колючую проволоку. На данный момент злоумышленник находится под контролем правоохранителей. Они выяснили, что Иван является уроженцем Молдовы и у него диагностировано психологическое расстройство из-за приема наркотиков, передает telegram-канал Baza. 

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Неадекватный фанат блогерши Анастасии Ивлеевой 28-летний Иван У. проник в дом девушки, взяв с собой биту и колючую проволоку. Она зашел в спальню блогерши, предварительно раздевшись, но его задержали правоохранительные органы. Об этом Ивлеева сообщила в своих соцсетях.  «Я проснулась от шума, вызванного выбитым в подвале окном. Неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до приезда охраны и силовых служб. <...> Дурачок остался неудовлетворен и видимо решил повторить/закончить свое грязное дело», — написала Ивлеева в telegram-канале, рассказав про первый случай появления Ивана в ее доме в августе 2024 года. Сейчас девушка переехала, поэтому злоумышленник зашел в пустой дом и не смог причинить ей вреда. В этот раз мужчина взял с собой биту и колючую проволоку. На данный момент злоумышленник находится под контролем правоохранителей. Они выяснили, что Иван является уроженцем Молдовы и у него диагностировано психологическое расстройство из-за приема наркотиков, передает telegram-канал Baza. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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