Югорчане рассказали, что обещают себе в новый год

Жители ХМАО в новом году чаще прочего обещают себе уделить больше времени хобби и заняться образованием. Такие результаты получились в итоге опроса, который проводил сервис Superjob.
«Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 28% жителей ХМАО, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 26% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 25% ответивших», — гласят результаты исследования.
При этом женщины заявляли о желании перемен чаще чем мужчины. Они планируют больше заниматься спортом и хобби, придерживаться здорового питания. Мужчины же чаще планируют отказаться от вредных привычек или наладить личную жизнь.
Более активную позицию имеют граждане до 35. В их планах на первых местах помимо образования, спорта появляются такие пункты как сменить круг друзей или по новому взглянуть на мир.
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