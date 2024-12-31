31 декабря 2024
30 декабря 2024

Югорчане рассказали, что обещают себе в новый год

Жители ХМАО обещают себе в новом году заняться хобби и образованием
© Служба новостей «URA.RU»
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Четверть югорчан планирует уделить больше времени спорту в 2025 году
Четверть югорчан планирует уделить больше времени спорту в 2025 году Фото:

Жители ХМАО в новом году чаще прочего обещают себе уделить больше времени хобби и заняться образованием. Такие результаты получились в итоге опроса, который проводил сервис Superjob.

«Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 28% жителей ХМАО, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 26% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 25% ответивших», — гласят результаты исследования.

При этом женщины заявляли о желании перемен чаще чем мужчины. Они планируют больше заниматься спортом и хобби, придерживаться здорового питания. Мужчины же чаще планируют отказаться от вредных привычек или наладить личную жизнь.

Более активную позицию имеют граждане до 35. В их планах на первых местах помимо образования, спорта появляются такие пункты как сменить круг друзей или по новому взглянуть на мир. 

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Жители ХМАО в новом году чаще прочего обещают себе уделить больше времени хобби и заняться образованием. Такие результаты получились в итоге опроса, который проводил сервис Superjob. «Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 28% жителей ХМАО, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 26% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 25% ответивших», — гласят результаты исследования. При этом женщины заявляли о желании перемен чаще чем мужчины. Они планируют больше заниматься спортом и хобби, придерживаться здорового питания. Мужчины же чаще планируют отказаться от вредных привычек или наладить личную жизнь. Более активную позицию имеют граждане до 35. В их планах на первых местах помимо образования, спорта появляются такие пункты как сменить круг друзей или по новому взглянуть на мир. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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