21 октября 2024

Роспотребнадзор ХМАО назвал сытный перекус для похудения

Роспотребнадзор ХМАО: орехи способствуют контролю веса
© Служба новостей «URA.RU»
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Орехи помогают контролировать вес благодаря чувству сытости
Орехи помогают контролировать вес благодаря чувству сытости Фото:

В ХМАО рассказали о пользе орехов и их полезных свойствах, среди одного из них — контроль веса. Об этом сообщается в telegram-канале управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

«Орехи — это настоящая находка для здоровья: они богаты белками, жирами, витаминами и минералами. Одним из полезных свойств орехов является — контроль веса. Несмотря на высокую калорийность, орехи помогают контролировать вес благодаря чувству сытости», — публикуют в telegram-канале ведомства.

Также регулярное употребление орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее URA.RU писало о том, что врач-нутрициолог из Сургута поделилась, какими полезными сладостями можно заменить шоколад.

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В ХМАО рассказали о пользе орехов и их полезных свойствах, среди одного из них — контроль веса. Об этом сообщается в telegram-канале управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. «Орехи — это настоящая находка для здоровья: они богаты белками, жирами, витаминами и минералами. Одним из полезных свойств орехов является — контроль веса. Несмотря на высокую калорийность, орехи помогают контролировать вес благодаря чувству сытости», — публикуют в telegram-канале ведомства. Также регулярное употребление орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее URA.RU писало о том, что врач-нутрициолог из Сургута поделилась, какими полезными сладостями можно заменить шоколад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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