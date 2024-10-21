Роспотребнадзор ХМАО назвал сытный перекус для похудения

В ХМАО рассказали о пользе орехов и их полезных свойствах, среди одного из них — контроль веса. Об этом сообщается в telegram-канале управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.
«Орехи — это настоящая находка для здоровья: они богаты белками, жирами, витаминами и минералами. Одним из полезных свойств орехов является — контроль веса. Несмотря на высокую калорийность, орехи помогают контролировать вес благодаря чувству сытости», — публикуют в telegram-канале ведомства.
Также регулярное употребление орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее URA.RU писало о том, что врач-нутрициолог из Сургута поделилась, какими полезными сладостями можно заменить шоколад.
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