Зеленский признал свою ошибку и принялся спасать украинцев от зависимости

Глава Украины Владимир Зеленский, который легализовал игорный бизнес в 2020 году, признал свою ошибку и подписал закон, направленный на ужесточение контроля над этим сектором. Отмечается, что основная цель — это борьба с игровой зависимостью у украинцев.
«[Зеленский — ред.]... наконец подписал законопроект об усилении контроля на игорном рынке», — заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем telegram-канале. По его словам, в этом году будет ликвидирована комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которую заменит новый уполномоченный орган до 1 апреля 2025 года. Также вводится запрет на рекламу азартных игр в дневное время на телевидении и радио, а порядок проведения проверок в этой сфере будет уточнен, включая мониторинг интернет-ресурсов.
Игорный бизнес на Украине был легализован в августе 2020 года, после чего была создана комиссия по регулированию азартных игр. По данным Нацбанка, в 2023 году украинцы ежедневно проигрывали около 400 млн гривен (10,18 млн долларов) в казино.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) заявил, что 9 из 10 солдат ВСУ страдают игровой зависимостью, что негативно влияет на моральное состояние армии, а депутат Алексей Леонов добавил, что 18% самоубийств среди военнослужащих связано с этой зависимостью. В апреле прошлого года Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете и запретил бойцам ВСУ принимать в них участие, передает «Национальная служба новостей».
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