Горожане семьями приходят покататься на коньках (архивное фото)
В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге образовалась огромная очередь из желающих попасть на каток «Северное сияние». Устав сидеть дома, горожане пришли целыми семьями.
На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Бандитский центр», десятки человек. Очередь растянулась на сотни метров.
Всего в городе десять крупных катков, список ранее публиковало URA.RU. Главный расположен под окнами администрации, на площади 1905 года. Его делает также команда ЦПКиО.
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