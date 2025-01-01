01 января 2025

В главном парке Екатеринбурга гигантская очередь: что происходит. Фото

В екатеринбургском парке Маяковского скопилась длинная очередь на каток
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток «Северное сияние» в Парке Маяковского. Екатеринбург, каток, парк маяковского, цпкио, каток северное сияние
Горожане семьями приходят покататься на коньках (архивное фото) Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге образовалась огромная очередь из желающих попасть на каток «Северное сияние». Устав сидеть дома, горожане пришли целыми семьями.

На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Бандитский центр», десятки человек. Очередь растянулась на сотни метров.

Всего в городе десять крупных катков, список ранее публиковало URA.RU. Главный расположен под окнами администрации, на площади 1905 года. Его делает также команда ЦПКиО.

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В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге образовалась огромная очередь из желающих попасть на каток «Северное сияние». Устав сидеть дома, горожане пришли целыми семьями. На кадрах, опубликованных telegram-каналом «Бандитский центр», десятки человек. Очередь растянулась на сотни метров. Всего в городе десять крупных катков, список ранее публиковало URA.RU. Главный расположен под окнами администрации, на площади 1905 года. Его делает также команда ЦПКиО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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