В Госдуме ответили на идею вернуть прежний пенсионный возраст

Депутат Бессараб: прежний пенсионный возраст в РФ невозможно вернуть
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Завершить переход пенсионной реформы сейчас невозможно, заявила Бессараб
Завершить переход пенсионной реформы сейчас невозможно, заявила Бессараб Фото:

В ближайшие годы в России не смогут вернуть прежнюю планку пенсионного возраста. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 

«Пока такой откат не представляется возможным», — заявила Бессараб. Ее слова передает ТАСС.

Бессараб отметила, что сейчас еще не завершился переходный период пенсионной реформы 2018 года. Он рассчитан до 2028 года. В связи с этим, по словам депутата, в госбюджете уже все рассчитано, поэтому не стоит прерывать переходный период. 

Ранее с предложением снизить пенсионный возраст до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин выступил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. По его словам, продолжительность жизни россиян сократилась после начала проведения пенсионной реформы. 

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В ближайшие годы в России не смогут вернуть прежнюю планку пенсионного возраста. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.  «Пока такой откат не представляется возможным», — заявила Бессараб. Ее слова передает ТАСС. Бессараб отметила, что сейчас еще не завершился переходный период пенсионной реформы 2018 года. Он рассчитан до 2028 года. В связи с этим, по словам депутата, в госбюджете уже все рассчитано, поэтому не стоит прерывать переходный период.  Ранее с предложением снизить пенсионный возраст до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин выступил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. По его словам, продолжительность жизни россиян сократилась после начала проведения пенсионной реформы. 
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