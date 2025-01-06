В Госдуме ответили на идею вернуть прежний пенсионный возраст

В ближайшие годы в России не смогут вернуть прежнюю планку пенсионного возраста. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Пока такой откат не представляется возможным», — заявила Бессараб. Ее слова передает ТАСС.
Бессараб отметила, что сейчас еще не завершился переходный период пенсионной реформы 2018 года. Он рассчитан до 2028 года. В связи с этим, по словам депутата, в госбюджете уже все рассчитано, поэтому не стоит прерывать переходный период.
Ранее с предложением снизить пенсионный возраст до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин выступил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. По его словам, продолжительность жизни россиян сократилась после начала проведения пенсионной реформы.
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