Призывники-ракетчики из Нижнего Тагила служат на главном танковом заводе

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) военнослужащие ракетного соединения проходят службу в научно-производственной роте на «Уралвагонзаводе» — ключевом поставщике танков для российской армии (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В состав уже второй призывной кампании в научную роту вошло до 40 военнослужащих, имеющих техническое образование для работы в производственных цехах завода. Стратегические ракетчики, проходя свою службу по призыву, выполняют задачи по своей специальности, выполняя гособоронзаказ, и участвуют в выпуске тяжелой бронированной техники, в том числе танков Т-90», — сказали в ведомстве агентству ТАСС.
В Минобороны уточнили, что военные принимают активное участие на всех этапах производства боевой техники, начиная с подготовки компонентов и заканчивая сборкой конечной продукции. По словам представителей Минобороны РФ, после завершения службы призывники могут продолжить работу на УВЗ на занимаемых должностях.
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