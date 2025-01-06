06 января 2025
05 января 2025

Призывники-ракетчики из Нижнего Тагила служат на главном танковом заводе

Тагильские призывники ракетного соединения проходят службу на «Уралвагонзаводе»
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывники смогут после прохождения службы получить работу на УВЗ
Призывники смогут после прохождения службы получить работу на УВЗ Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) военнослужащие ракетного соединения проходят службу в научно-производственной роте на «Уралвагонзаводе» — ключевом поставщике танков для российской армии (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В состав уже второй призывной кампании в научную роту вошло до 40 военнослужащих, имеющих техническое образование для работы в производственных цехах завода. Стратегические ракетчики, проходя свою службу по призыву, выполняют задачи по своей специальности, выполняя гособоронзаказ, и участвуют в выпуске тяжелой бронированной техники, в том числе танков Т-90», — сказали в ведомстве агентству ТАСС.

В Минобороны уточнили, что военные принимают активное участие на всех этапах производства боевой техники, начиная с подготовки компонентов и заканчивая сборкой конечной продукции. По словам представителей Минобороны РФ, после завершения службы призывники могут продолжить работу на УВЗ на занимаемых должностях.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) военнослужащие ракетного соединения проходят службу в научно-производственной роте на «Уралвагонзаводе» — ключевом поставщике танков для российской армии (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В состав уже второй призывной кампании в научную роту вошло до 40 военнослужащих, имеющих техническое образование для работы в производственных цехах завода. Стратегические ракетчики, проходя свою службу по призыву, выполняют задачи по своей специальности, выполняя гособоронзаказ, и участвуют в выпуске тяжелой бронированной техники, в том числе танков Т-90», — сказали в ведомстве агентству ТАСС. В Минобороны уточнили, что военные принимают активное участие на всех этапах производства боевой техники, начиная с подготовки компонентов и заканчивая сборкой конечной продукции. По словам представителей Минобороны РФ, после завершения службы призывники могут продолжить работу на УВЗ на занимаемых должностях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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