Приставы запретили почти сотне тысяч жителей ХМАО выезд из страны

Судебные приставы за 2024 год вынесли запрет на выезд за пределы Российской Федерации 93 371 жителям ХМАО и взыскали более миллиарда рублей с должников. Об этом сообщила глава управления ФССП по Югре Елена Ловандо.
«Всего в 2024 году судебными приставами было вынесено 93 371 постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Взыскано 1 048 830 рублей с должников, которые были или все еще являются ограниченными в этом праве», — цитирует РИЦ Ловандо.
На момент публикации комментария действовали 83 609 постановлений о временном ограничении права на выезд. Также 1439 должникам ограничили право на управление транспортом.
В последние годы в России наблюдается ужесточение миграционной политики и законодательства, что отражается в увеличении числа мер по контролю за миграционными процессами. В частности, правоохранительные органы активно борются с нелегальной миграцией и незаконными действиями, связанными с регистрацией иностранных граждан, что подтверждается расследованиями и задержаниями, связанными с незаконной пропиской иностранцев.
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