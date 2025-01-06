06 января 2025
05 января 2025
04 января 2025

Приставы запретили почти сотне тысяч жителей ХМАО выезд из страны

Управление ФССП по ХМАО за 2024 год запретило 93 тысячам должников выезд из РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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За рубеж не смогут выехать 93 тысячи югорчан
За рубеж не смогут выехать 93 тысячи югорчан Фото:

Судебные приставы за 2024 год вынесли запрет на выезд за пределы Российской Федерации 93 371 жителям ХМАО и взыскали более миллиарда рублей с должников. Об этом сообщила глава управления ФССП по Югре Елена Ловандо.

«Всего в 2024 году судебными приставами было вынесено 93 371 постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Взыскано 1 048 830 рублей с должников, которые были или все еще являются ограниченными в этом праве», — цитирует РИЦ Ловандо.

На момент публикации комментария действовали 83 609 постановлений о временном ограничении права на выезд. Также 1439 должникам ограничили право на управление транспортом.

В последние годы в России наблюдается ужесточение миграционной политики и законодательства, что отражается в увеличении числа мер по контролю за миграционными процессами. В частности, правоохранительные органы активно борются с нелегальной миграцией и незаконными действиями, связанными с регистрацией иностранных граждан, что подтверждается расследованиями и задержаниями, связанными с незаконной пропиской иностранцев.

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Судебные приставы за 2024 год вынесли запрет на выезд за пределы Российской Федерации 93 371 жителям ХМАО и взыскали более миллиарда рублей с должников. Об этом сообщила глава управления ФССП по Югре Елена Ловандо. «Всего в 2024 году судебными приставами было вынесено 93 371 постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Взыскано 1 048 830 рублей с должников, которые были или все еще являются ограниченными в этом праве», — цитирует РИЦ Ловандо. На момент публикации комментария действовали 83 609 постановлений о временном ограничении права на выезд. Также 1439 должникам ограничили право на управление транспортом. В последние годы в России наблюдается ужесточение миграционной политики и законодательства, что отражается в увеличении числа мер по контролю за миграционными процессами. В частности, правоохранительные органы активно борются с нелегальной миграцией и незаконными действиями, связанными с регистрацией иностранных граждан, что подтверждается расследованиями и задержаниями, связанными с незаконной пропиской иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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