Московская банда за два года незаконно устроила тысячу мигрантов

Московская банда за два года смогла незаконно прописать более тысячи иностранцев. Об этом сообщается главным следственным управлением СК РФ по Москве.
«С января 2023 года по декабрь 2024 года фигуранты, действуя из корыстных побуждений и вопреки установленному порядку миграционного учета, организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание более 1000 иностранных граждан на территории РФ», — сообщается в материалах дела, опубликованных в telegram-канале. Доход от преступной деятельности банды оценивается свыше 30 миллионов рублей.
В ходе расследования были задержаны восемь фигурантов, с которыми проводятся все необходимые следственные действия. Ожидается заключение под стражу фигурантов соответствующего дела.
Еще в сентябре депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагали ввести уголовную ответственность для тех граждан, кто незаконно выдает мигрантам вид на жительство или гражданство. Сообщалось, что нарушителей может ждать до семи лет колонии за преступления соответствующего характера. В 2024 году миграционная политика в России заметно усилилась. Всего за девять месяцев в РФ выявили более 663 тысяч нелегальных работников, передает «Национальная служба новостей». Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов также перекрыли канал незаконной миграции, сообщает RT.
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