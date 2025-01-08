Самолет из Москвы не смог приземлиться в Термезе

Самолет из Москвы в Термез отправили в Самарканд из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет, вылетевший из Москвы в Узбекистан, не смог приземлиться из-за тумана по месту назначения
Самолет, вылетевший из Москвы в Узбекистан, не смог приземлиться из-за тумана по месту назначения Фото:

Пассажирский самолет узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, совершавший рейс из Москвы в Термез (Узбекистан) не смог приземлиться из-за плотного тумана. Об этом рассказали в пресс-службе компании. 

«Экипаж рейса Uzbekistan Airways HY-9610 Москва — Термез принял решение об уходе в Самарканд. Причина — сильный туман в аэропорту назначения», — отмечает пресс-служба, сообщение приводит РИА Новости.

Уже в Самарканде самолет приземлился благополучно. После того как погода улучшится, самолет вылетит по изначальному рейсу.

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Пассажирский самолет узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, совершавший рейс из Москвы в Термез (Узбекистан) не смог приземлиться из-за плотного тумана. Об этом рассказали в пресс-службе компании.  «Экипаж рейса Uzbekistan Airways HY-9610 Москва — Термез принял решение об уходе в Самарканд. Причина — сильный туман в аэропорту назначения», — отмечает пресс-служба, сообщение приводит РИА Новости. Уже в Самарканде самолет приземлился благополучно. После того как погода улучшится, самолет вылетит по изначальному рейсу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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