В Усть-Илимске Иркутской области группа нетрезвых пассажиров напала на женщину-водителя такси после отказа перевозить пятерых человек одновременно. Об этом сообщает «Инцидент Иркутск».
«Сели в машину четверо: подросток, которого „родители“ предложили посадить в багажник, что б сели все пять человек, женщина и двое мужчин. „...“ в машине начался балаган, ор, оскорбления и я попросила покинуть мой автомобиль», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая также утверждает, что после отказа продолжать поездку они начали ее оскорблять, а затем перешли к физическому насилию. Женщину ударили по лицу и голове, также повреждения получил автомобиль. По ее словам, один из нападавших представился бывшим сотрудником полиции.
