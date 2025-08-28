Командный пункт под Сумами попал под удар

ВСУ понесли значительные потери на Сумском направлении после ракетного удара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ выводит свои подразделения после удара по командному пункту
ВСУ выводит свои подразделения после удара по командному пункту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери на Сумском направлении, в том числе среди командования, после ракетного удара по командному пункту. Об этом сообщают в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ выводит с Сумского направления подразделения 110-й отдельной механизированной бригады», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что подразделения понесли значительные потери в боях около Андреевки.

Уточняется, что удар по командному пункту был нанесен около недели назад, после чего часть личного состава бригады была эвакуирована. Подробности о численности потерь и состоянии раненых не уточняются. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери на Сумском направлении, в том числе среди командования, после ракетного удара по командному пункту. Об этом сообщают в российских силовых структурах. «Командование ВСУ выводит с Сумского направления подразделения 110-й отдельной механизированной бригады», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что подразделения понесли значительные потери в боях около Андреевки. Уточняется, что удар по командному пункту был нанесен около недели назад, после чего часть личного состава бригады была эвакуирована. Подробности о численности потерь и состоянии раненых не уточняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...