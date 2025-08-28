Командный пункт под Сумами попал под удар

Подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли значительные потери на Сумском направлении, в том числе среди командования, после ракетного удара по командному пункту. Об этом сообщают в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ выводит с Сумского направления подразделения 110-й отдельной механизированной бригады», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что подразделения понесли значительные потери в боях около Андреевки.
Уточняется, что удар по командному пункту был нанесен около недели назад, после чего часть личного состава бригады была эвакуирована. Подробности о численности потерь и состоянии раненых не уточняются.
