Губернатор Самарской области заявил об атаке БПЛА на регион

В Самарской области введены ограничения мобильного интернета из-за атаки БПЛА
Самарскую область атаковали дроны ВСУ, работа аэропорта приостановлена, введены ограничения на мобильный интернет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА <...> В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов. В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета», — написал Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале.

Он добавил, что в регионе работают силы ПВО. Также он призвал жителей не распространять фото и видео с беспилотниками в соцсетях, поскольку это помогает противнику. 

Ранее беспилотники атаковали Ростовскую область, из десятка частных домов эвакуировали 89 человек. Об этом пишет 360.ru.

