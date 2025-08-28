Губернатор Самарской области заявил об атаке БПЛА на регион

Самарскую область атаковали дроны ВСУ, работа аэропорта приостановлена, введены ограничения на мобильный интернет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА <...> В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов. В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета», — написал Вячеслав Федорищев в своем telegram-канале.
Он добавил, что в регионе работают силы ПВО. Также он призвал жителей не распространять фото и видео с беспилотниками в соцсетях, поскольку это помогает противнику.
Ранее беспилотники атаковали Ростовскую область, из десятка частных домов эвакуировали 89 человек. Об этом пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.