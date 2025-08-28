Мирра Андреева впервые в карьере вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка одержала победу в одном из матчей американского чемпионата
Российская теннисистка одержала победу в одном из матчей американского чемпионата

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв соотечественницу Анастасию Потапову во втором раунде турнира. Это стало известно по результатам матча. 

Матч прошел на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке и завершился победой Андреевой в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут, пишет Sport24. Следующий матч россиянки состоится против представительницы США Тейлор Таунсенд.

Мирра Андреева занимает пятую строчку мирового рейтинга и является лучшей из российских теннисисток. На ее счету три титула WTA, а в текущем сезоне она уже выходила в четвертьфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос». Ее соперница по второму кругу, 24-летняя Анастасия Потапова, занимает 53-е место в мировом рейтинге и также является обладательницей трех титулов WTA.

US Open — последний в сезоне турнир серии «Большого шлема». В 2025 году соревнования проходят с 24 августа по 7 сентября. За победу на турнире борются сильнейшие спортсмены со всего мира.

