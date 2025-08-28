Ростовская область подверглась атаке дронов ВСУ, эвакуированы десятки людей

Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область, 89 человек эвакуированы из десятка частных домов после падения обломков одного из дронов на крышу здания. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Ночью наши силы ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области, уничтожив БПЛА <...> К сожалению, не обошлось без последствий", — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что обломки дрона упали на крышу частного дома на двоих человек в Маньково-Калитвенском селе, повредив электропроводку. Место оцеплено, скоро туда прибудут саперы.
Из этого и 50 соседних домов эвакуированы 89 человек, в том числе — дети. Причина эвакуации — риск взрыва боевой части беспилотника. Большая часть укрылась у родственников, 12 человек, в их числе два ребенка, — в пункте временного размещения на базе сельского ДК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.