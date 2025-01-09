Военкоры заявили о начале битвы за освобождение Суджи в Курской области

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ВС РФ ведут бои в Бондаревке и Гуево
ВС РФ ведут бои в Бондаревке и Гуево Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации начали боевые действия за контроль над городом Суджа (Курская область). В настоящий момент атака осуществляется с восточной и юго-восточной сторон, начиная от Махновки.

«ВС РФ начали бои за Суджу. Войска атакуют противника на востоке и юго-востоке города», — говорится в telegram-канале «Военное дело». В частности, бои идут в населенных пунктах Бондаревка и Гуево, расположенных недалеко от Суджи.

Десантные подразделения окружили населенный пункт Малая Локня с 1000 украинскими военнослужащими. Боевые действия продолжаются в районе Замостье и у заброшенного маслозавода. В случае успеха контроль над Суджей перейдет к ВС РФ. За последние сутки в регион прибыло 350 солдат ВСУ из Сумской области, где дислоцировано около 40 000 военнослужащих и 600 единиц техники противника. По словам военкоров, российским войскам удалось за сутки продвинуться на пять квадратных километров. 

Украинская армия начала новое контрнаступление в Курской области 5 января в районе Большого Солдатского и хутора Бердин. Тогда ВСУ потеряли в общей сложности до 340 своих бойцов и 13 танков. 

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Вооруженные силы Российской Федерации начали боевые действия за контроль над городом Суджа (Курская область). В настоящий момент атака осуществляется с восточной и юго-восточной сторон, начиная от Махновки. «ВС РФ начали бои за Суджу. Войска атакуют противника на востоке и юго-востоке города», — говорится в telegram-канале «Военное дело». В частности, бои идут в населенных пунктах Бондаревка и Гуево, расположенных недалеко от Суджи. Десантные подразделения окружили населенный пункт Малая Локня с 1000 украинскими военнослужащими. Боевые действия продолжаются в районе Замостье и у заброшенного маслозавода. В случае успеха контроль над Суджей перейдет к ВС РФ. За последние сутки в регион прибыло 350 солдат ВСУ из Сумской области, где дислоцировано около 40 000 военнослужащих и 600 единиц техники противника. По словам военкоров, российским войскам удалось за сутки продвинуться на пять квадратных километров.  Украинская армия начала новое контрнаступление в Курской области 5 января в районе Большого Солдатского и хутора Бердин. Тогда ВСУ потеряли в общей сложности до 340 своих бойцов и 13 танков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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