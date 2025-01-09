Общество Транспорт «Из ЖБИ не доехать»: в центре Екатеринбурга встало движение трамваев. Фото В Екатеринбурге на проспекте Ленина встало движение трамваев из-за поломки 10 января 2025 в 09:44 Размер текста - 17 + На место вызвали аварийную бригаду (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге утром 10 января на проспекте Ленина сломался трамвай №13, что привело к длинному затору на путях из десяти вагонов. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На остановке „Бажова“ трамвай сломался и заблокировал движение остальных от улицы Восточной. В пробке оказались порядка десяти маршрутов, из которых №№18, 16, 15, 13 и 8», — пояснил собеседник. По его словам, водители и кондукторы вышли на улицу в ожидании аварийной бригады. «Из ЖБИ на трамвае в центр сейчас не доехать», — отметил читатель. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 10 января на проспекте Ленина сломался трамвай №13, что привело к длинному затору на путях из десяти вагонов. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На остановке „Бажова“ трамвай сломался и заблокировал движение остальных от улицы Восточной. В пробке оказались порядка десяти маршрутов, из которых №№18, 16, 15, 13 и 8», — пояснил собеседник. По его словам, водители и кондукторы вышли на улицу в ожидании аварийной бригады. «Из ЖБИ на трамвае в центр сейчас не доехать», — отметил читатель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям