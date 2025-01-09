На место вызвали аварийную бригаду (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 10 января на проспекте Ленина сломался трамвай №13, что привело к длинному затору на путях из десяти вагонов. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«На остановке „Бажова“ трамвай сломался и заблокировал движение остальных от улицы Восточной. В пробке оказались порядка десяти маршрутов, из которых №№18, 16, 15, 13 и 8», — пояснил собеседник.
По его словам, водители и кондукторы вышли на улицу в ожидании аварийной бригады. «Из ЖБИ на трамвае в центр сейчас не доехать», — отметил читатель.
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