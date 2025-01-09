09 января 2025

«Из ЖБИ не доехать»: в центре Екатеринбурга встало движение трамваев. Фото

В Екатеринбурге на проспекте Ленина встало движение трамваев из-за поломки
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, рельсы, транспорт, зима, грязь, трамвай
На место вызвали аварийную бригаду (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 10 января на проспекте Ленина сломался трамвай №13, что привело к длинному затору на путях из десяти вагонов. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«На остановке „Бажова“ трамвай сломался и заблокировал движение остальных от улицы Восточной. В пробке оказались порядка десяти маршрутов, из которых №№18, 16, 15, 13 и 8», — пояснил собеседник.

По его словам, водители и кондукторы вышли на улицу в ожидании аварийной бригады. «Из ЖБИ на трамвае в центр сейчас не доехать», — отметил читатель.

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В Екатеринбурге утром 10 января на проспекте Ленина сломался трамвай №13, что привело к длинному затору на путях из десяти вагонов. Об этом рассказал читатель URA.RU. «На остановке „Бажова“ трамвай сломался и заблокировал движение остальных от улицы Восточной. В пробке оказались порядка десяти маршрутов, из которых №№18, 16, 15, 13 и 8», — пояснил собеседник. По его словам, водители и кондукторы вышли на улицу в ожидании аварийной бригады. «Из ЖБИ на трамвае в центр сейчас не доехать», — отметил читатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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