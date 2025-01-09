Сургутская транспортная прокуратура взяла на контроль массовые задержки авиарейсов в аэропорту города Сургута (ХМАО). Причиной сбоев в расписании стала сильная метель и боковой ветер, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Сургутской транспортной прокуратурой по факту задержки авиарейсов организованы надзорные мероприятия, осуществляется непрерывный мониторинг. Оказание необходимых услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
Среди задержанных рейсов — перелёты в Москву, Екатеринбург, Тюмень, Уфу, Омск и Худжанд. Пассажиры ожидают вылета самолетов по нескольку часов.
В Сургуте задерживается вылет следующих авиарейсов:
- в Москву (Шереметьево): задержан с 16:30 до 21:30
- в Тюмень: задержан с 06:45 до 18:30
- в Уфу: задержан с 09:20 до 17:30
- в Омск: задержан с 12:50 до 17:00
- в Екатеринбург: задержан с 12:55 до 18:40
- в Худжанд: задержан с 17:50 до 22:00.
Также агентству стало известно о задержке рейсов в аэропорту Нижневартовска. По данным онлайн-табло, из-за метели на более позднее время перенесено прибытие самолетов из Омска, Уфы, Екатеринбурга. Задержаны вылеты в Екатеринбург, Уфу, Тюмень.
Ранее URA.RU писало, что Сургут замело снегом. В аэропорту из-за погоды задержаны несколько рейсов.
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