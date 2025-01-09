09 января 2025

Прокуратура заинтересовалась массовыми задержками авиарейсов в ХМАО. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура заинтересовалась массовыми задержками рейсов в аэропорту ХМАО
Прокуратура заинтересовалась массовыми задержками рейсов в аэропорту ХМАО Фото:

Сургутская транспортная прокуратура взяла на контроль массовые задержки авиарейсов в аэропорту города Сургута (ХМАО). Причиной сбоев в расписании стала сильная метель и боковой ветер, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Сургутской транспортной прокуратурой по факту задержки авиарейсов организованы надзорные мероприятия, осуществляется непрерывный мониторинг. Оказание необходимых услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

Среди задержанных рейсов — перелёты в Москву, Екатеринбург, Тюмень, Уфу, Омск и Худжанд. Пассажиры ожидают вылета самолетов по нескольку часов.

В Сургуте задерживается вылет следующих авиарейсов:

  • в Москву (Шереметьево): задержан с 16:30 до 21:30
  • в Тюмень: задержан с 06:45 до 18:30
  • в Уфу: задержан с 09:20 до 17:30
  • в Омск: задержан с 12:50 до 17:00
  • в Екатеринбург: задержан с 12:55 до 18:40
  • в Худжанд: задержан с 17:50 до 22:00.

Также агентству стало известно о задержке рейсов в аэропорту Нижневартовска. По данным онлайн-табло, из-за метели на более позднее время перенесено прибытие самолетов из Омска,  Уфы, Екатеринбурга. Задержаны вылеты в Екатеринбург, Уфу, Тюмень.

Ранее URA.RU писало, что Сургут замело снегом. В аэропорту из-за погоды задержаны несколько рейсов.

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Сургутская транспортная прокуратура взяла на контроль массовые задержки авиарейсов в аэропорту города Сургута (ХМАО). Причиной сбоев в расписании стала сильная метель и боковой ветер, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. «Сургутской транспортной прокуратурой по факту задержки авиарейсов организованы надзорные мероприятия, осуществляется непрерывный мониторинг. Оказание необходимых услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Среди задержанных рейсов — перелёты в Москву, Екатеринбург, Тюмень, Уфу, Омск и Худжанд. Пассажиры ожидают вылета самолетов по нескольку часов. В Сургуте задерживается вылет следующих авиарейсов: Также агентству стало известно о задержке рейсов в аэропорту Нижневартовска. По данным онлайн-табло, из-за метели на более позднее время перенесено прибытие самолетов из Омска,  Уфы, Екатеринбурга. Задержаны вылеты в Екатеринбург, Уфу, Тюмень. Ранее URA.RU писало, что Сургут замело снегом. В аэропорту из-за погоды задержаны несколько рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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