Челябинцы обвинили Госжилинспекцию в сговоре с управляющей компанией

У жильцов промерзли и покрылись плесенью стены и межпанельные швы (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители одной из квартир дома 116а по улице Стахановцев в Челябинске обвинили региональную жилинспекцию в сговоре с управляющей компанией, которая плохо заделала им межпанельные швы. В ведомстве URA.RU сообщили, что температура в помещениях соответствует норме.

«Из-за разрушения межпанельных швов в моей квартире образовалась плесень, проблема есть уже пять месяцев. Мы предоставили тепловизионную съемку и фото швов, но наши данные из отчета выбросили и сказали, что все нормально», — заявил собственник квартиры на первом этаже.

По данным жильцов, температура стыков стен и плинтусов остается в пределах 13-15 градусов, что приводит к образованию плесени. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной жилинспекции, в этой квартире действительно проводилась проверка по обращению жителей.

«В октябре 2024 года через прокуратуру Ленинского района в ГЖИ поступила жалоба о затоплении жилого помещения и возникновение плесени. Управляющей организации было объявлено предостережение о надлежащем содержании фасада», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ГЖИ управляющая компания не отчиталась, поэтому 17 декабря специалисты выехали на объект. Проверка показала, что швы не разрушены, стены сухие, температура внутри помещения соответствует нормам.

«В жилых комнатах на стенах и потолке выявлены сухие черные пятна. Температура составила: на кухне 23,3 градуса, в комнатах 23,9 градуса, что соответствует норме. На момент проверки нарушений не выявлено», — уточнили в пресс-службе жилинспекции.

В ведомстве добавили, что УК провела тепловизионное обследование стен в квартире и каких-либо значимых теплопотерь не выявлено. Сейчас управляющая компания заключила договор на проведение строительно-технической экспертизы для установления причин проблемы.