В Екатеринбурге экстренно эвакуировали посетителей и персонал термального курорта «Баден-Баден». Причиной стал анонимный звонок о минировании, подтвердили URA.RU в пресс-службе комплекса.
«Один из посетителей курорта сообщил о минировании. На место тут же выехала полиция. Паники не было. Спокойно вывели людей из помещения, согласно инструкциям. Инициатор звонка задержан полицией, его допрашивают. К настоящему моменту проверка комплекса полностью завершена. „Минирование“ оказалось ложным», — поделился представитель терм.
В «Баден-Бадене» уточнили, что, кроме МВД, на место прибыли сотрудники газовой службы, МЧС, ГБР и Росгвардии. Курорт в ходе проверки обыскали обученные собаки.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу, чтобы выяснить судьбу сообщившего о минировании. На момент публикации ответа не поступило.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!