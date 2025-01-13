В Екатеринбурге экстренно эвакуировали «Баден-Баден». Видео

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Сотрудники «Баден-Бадена» вывели посетителей по инструкции (архивное фото)
Сотрудники «Баден-Бадена» вывели посетителей по инструкции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали посетителей и персонал термального курорта «Баден-Баден». Причиной стал анонимный звонок о минировании, подтвердили URA.RU в пресс-службе комплекса.

«Один из посетителей курорта сообщил о минировании. На место тут же выехала полиция. Паники не было. Спокойно вывели людей из помещения, согласно инструкциям. Инициатор звонка задержан полицией, его допрашивают. К настоящему моменту проверка комплекса полностью завершена. „Минирование“ оказалось ложным», — поделился представитель терм.

В «Баден-Бадене» уточнили, что, кроме МВД, на место прибыли сотрудники газовой службы, МЧС, ГБР и Росгвардии. Курорт в ходе проверки обыскали обученные собаки.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу, чтобы выяснить судьбу сообщившего о минировании. На момент публикации ответа не поступило.

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В Екатеринбурге экстренно эвакуировали посетителей и персонал термального курорта «Баден-Баден». Причиной стал анонимный звонок о минировании, подтвердили URA.RU в пресс-службе комплекса. «Один из посетителей курорта сообщил о минировании. На место тут же выехала полиция. Паники не было. Спокойно вывели людей из помещения, согласно инструкциям. Инициатор звонка задержан полицией, его допрашивают. К настоящему моменту проверка комплекса полностью завершена. „Минирование“ оказалось ложным», — поделился представитель терм. В «Баден-Бадене» уточнили, что, кроме МВД, на место прибыли сотрудники газовой службы, МЧС, ГБР и Росгвардии. Курорт в ходе проверки обыскали обученные собаки. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу, чтобы выяснить судьбу сообщившего о минировании. На момент публикации ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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